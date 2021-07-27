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染疫10%是「長新冠」患者！　拜登：白宮擬提供避免歧視的保護

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登表示正為COVID-19長期症狀患者提供保護。（圖／路透）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國總統拜登今天在一項為殘障者通過的法律屆滿31週年時表示，白宮正設法要讓感染COVID－19（2019冠狀病毒疾病）而留下長期症狀的患者受到保護，以免遭受歧視。

拜登說，美國政府機構將協調合作，以確使染疫痊癒後仍有長期嚴重健康問題的患者能受到保護。

他說：「有許多染疫的美國人似乎已痊癒，但仍有一些揮之不去的後遺症，比如呼吸問題、腦霧（brain fog，難以集中精神和清晰思考）、慢性疼痛或疲倦，這些問題有時會嚴重到使人殘障的程度。」

世界衛生組織（WHO）2月間領導公布的一項報告指出，約有1／10的COVID－19病患在急性感染12週之後依然不適，其中許多人在更長久之後仍有症狀。

拜登是在白宮玫瑰花園慶祝美國身心障礙法（Americans with Disabilities Act）頒行31週年的活動中發表談話，這項法律禁止在公共設施、職業聘雇、交通工具和社區生活等歧視殘障人士。

拜登表示，未來的努力是要確保有COVID－19長期後遺症者「能享有身心障礙法所保障的權利和資源」。

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