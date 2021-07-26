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老翁侵占拾得遺失現金14萬元　南警抽絲剝繭傳喚到案吃官司

▲王男經調閱公司監視器影像發現在18日早上約9時許有一名老翁騎乘腳踏車經過時順手將包包撿走。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社-台南最大社團）

▲台南市警一分局文化派出所警員葉彥志、史育仲，將涉嫌侵占老翁攔查到案說明，追回部分剩餘現金及公司支票等物品，全案依侵占罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名失主不慎遺失裝14萬現金及公司支票的皮包，經調閱監視器發現係1名老翁拾得，台南市警一分局文化派出所據報，積極調查蒐集現場相關事證，逐一抽絲剝繭，在員警鍥而不捨追查下，將老翁攔查到案說明，追回部分剩餘現金132700元及公司支票等物品，全案依侵占罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲王男經調閱公司監視器影像發現在18日早上約9時許有一名老翁騎乘腳踏車經過時順手將包包撿走。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社-台南最大社團）

▲王男經調閱公司監視器影像發現在18日早上約9時許有一名老翁騎乘腳踏車經過時順手將包包撿走。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社-台南最大社團）

台南市警一分局文化派出所於7月19日受理一件民眾遺失包包案件，當下王姓失主憂心仲仲的表示，大約是下午5日下午開車回公司停放東區崇明路，於下車時不慎將該包包遺落於地上，該米色包包裡放有公司帳款現金新台幣14萬多、公司支票等財物。王男經調閱公司監視器影像發現在18日早上約9時許有一名老翁騎乘腳踏車經過時順手將包包撿走。王男頻頻央求員警協助幫忙，又表示如未尋獲，可能會沒工作及賠償公司金錢損失，另事後將該監視器影像貼文於網路社群網頁，希望網友們能協力幫忙找人。

▲台南市警一分局文化派出所警員葉彥志、史育仲，將涉嫌侵占老翁攔查到案說明，追回部分剩餘現金及公司支票等物品，全案依侵占罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟該案僅查知老翁身形與所穿著衣服之特徵及腳踏車等線索跡證微弱，使偵辦過程頓時陷入困境，猶如大海撈針，但文化所警員葉彥志、史育仲2人憑藉著多年偵辦刑案的豐富經驗，積極展開調查，蒐集現場相關事證，逐一抽絲剝繭，分析過濾各種老翁可能出現的地點加強查緝，果在員警鍥而不捨的努力追查，於日前將其老翁攔查並配合警方到所說明。胡姓老翁在員警提示相關跡證後，當場啞口無言，坦承犯行不諱並主動交付部分剩餘款項現金132700元及公司支票等物品，員警依法查扣並發還予王姓失主，全案依侵占罪嫌函送台南地檢署偵辦。

一分局長方國璽除了肯定員警勇於任事、及同理心的表現外，同時也提醒民眾多加注意自身財物安全外，對詐騙手法也要提高警覺，如有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，以維護自身財產安全。

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