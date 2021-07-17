謝龍介5千元消費券不夠看　民進黨中常委加碼「全民普發1萬元」

▲鄭寶清認為應該普發1萬元。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台南縣議員謝龍介日前喊出發放5千元消費券引起熱議，民進黨中常委鄭寶清16日在臉書則加碼喊出，「做人民堅強的後盾！我支持普發1萬元」。

鄭寶清表示，疫情爆發幾個月來，他收到許多民眾陳情，表示自己被排除在紓困外，形同「紓困孤兒」，生計陷入困頓，希望政府能放寬紓困門檻，幫助更多需要的人度難關。

鄭寶清說，為了舒緩疫情衝擊，在行政院、立法院努力下，已經提高防疫紓困措施的預算，擴大各項補貼措施，且目前看起來預算充足，可以做更多運用。

他認為，若有剩餘預算，除了盡可能放寬紓困標準，還應該思考普發的可行性，才能填補目前紓困的漏洞，照顧更多需要的民眾。

「參考美國、南韓、加拿大的經驗，每個國家都根據國內情況，有條件普發紓困金。」鄭寶清表示，因此，他要呼籲政府，應規劃每人普發紓困津貼1萬元，為數或許不多，對不少人來說，卻是能夠支撐過活的及時雨。

鄭寶清也說，這次本土疫情來得快又急，我們不應該落下任何人，如同行政院長蘇貞昌揭示的紓困4.0目標：「不容許社會中哪一個人斷炊，自己一個人在家裡，沒有被照顧到」，讓政府一起分擔民眾的辛苦，攜手共度這場難關。