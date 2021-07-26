雲林縣議會3黨團提案普發一萬現金　張麗善力挺「紓困孤兒」

▲雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟、民意黨團，同時在議會中聯合提案，要求中央以現金發放1萬元紓困金，不設條件和門檻，直接匯入民眾帳戶。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會今(26)日舉行第19屆第五次定期會縣政總質詢，上午由國民黨、民意、誠信聯盟3個黨團，聯合提案要求以現金發放1萬元紓困金，不設條件和門檻，直接匯入民眾帳戶，而這項提案獲得雲林縣長張麗善支持，承諾將發文中央，呼籲中央苦民所苦，不要讓紓困孤兒，在紓困中受到不公平待遇。

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▲雲林縣長張麗善表示支持，承諾將發文中央，呼籲中央苦民所苦，不要讓紓困孤兒，在紓困中受到不公平待遇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議會國民黨團總召林建鴻、誠信聯盟總召黃文祥、民意黨團總召王又民等人今天在總質詢開議前，召開記者會表達要求中央發放紓困現金的聯合聲明，同時在議會中聯合提案，先後向縣長張麗善表達共同提案的看法。

誠信聯盟總召黃文祥指出，中央編列四千兩百億紓困金，防疫卻做得里里落落，沒快篩站也沒疫苗，施打率在世界敬陪末座，造成百業蕭條，所以議會三個黨團共同向中央發聲，要求普發紓困金一萬元。

▲雲林縣議會國民黨團總召林建鴻、縣議員李明、賴淑綏、顏忠義、國民黨縣黨部主委許宇甄等人今天在總質詢開議前，召開記者會表達要求中央發放紓困現金的聯合聲明，請求中央普發紓困金。（圖／記者蔡佩旻攝）

民意黨團總召王又民也表示，紓困政策設限多，讓很多人無法領到，所以他們要求不設門檻和條件普發一萬元才是公平。林建鴻則說，疫情以來有多少負責家中生計的人或領日薪的人沒有工作，事實上不像政府說的失業率那麼少，多少人被資譴，生活過不下去，不要再發三倍券，直接發現金最實際，希望中央不要用台北眼光看鄉下，要苦民所苦。

該提案隨即獲雲林縣長張麗善支持，張麗善說，疫情以來失業的、停業頻傳，經濟慘淡苦不堪言，三倍券、消費券緩不濟急，且從目前紓困過程，確有很多人領不到，形同紓困孤兒，所以為落實紓困，她也支持並呼籲中央不設限直接快速普發現金，才能救急救苦，不會造成不公與不均。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪、國民黨團總召林建鴻、誠信聯盟總召黃文祥、民意黨團總召王又民等人今天在總質詢開議前，召開記者會表達要求中央發放紓困現金的聯合聲明，為民發聲請求中央普發一萬元紓困金。（圖／記者蔡佩旻攝）



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