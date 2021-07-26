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台灣射箭隊奪銀牌　蘇貞昌：盯著電視跟著一起屏息、吐氣

記者陶本和／台北報導

台灣射箭代表隊男團，睽違17年，26日再次射下奧運銀牌。對此，行政院長蘇貞昌透過臉書表示，相信許多國人盯著電視，跟著三位台灣選手一起屏息、一起吐氣，他感謝所有選手、教練與隊職員，讓大家一起為台灣選手加油。

▲▼中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）

▲中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）

「相信稍早有許多國人盯著電視，跟著三位台灣選手一起屏息、一起吐氣。」蘇貞昌透過臉書表示，恭喜魏均珩、湯智鈞、鄧宇成三位選手，一路力克強敵、拚搏到最後一刻，在男子射箭團體賽中奪下銀牌，「這是射箭代表隊本屆第一面獎牌，也是同項目上暌違17年的好成績！」

除了蘇貞昌，總統蔡英文也利用會議的空檔看了台灣射箭隊奪下銀牌的比賽，她也透過臉書表示，透過轉播，能夠感受到射箭團體項目競爭之激烈，不僅對抗強度高，容錯範圍小，計時節奏快。她說，這次奧運的比賽場地，東京夢之島公園射箭場，風向和風速更是變化多端，非常考驗選手臨場的專注，以及快速調整適應的能力，「這一次，台灣男團繼2004年雅典奧運，再次在奧運殿堂摘下銀牌，真的讓人高興！接下來，射箭還有個人項目要進行，男團好手們和前幾天也出賽過的女團好手們，繼續加油、加油、加油！」

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