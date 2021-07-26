留學生憂打不到疫苗　陳時中：出國的人沒道理比在台灣的人先打

記者嚴云岑／台北報導

疫苗分配問題國人都關心，近期也有不少留學生反應打不到疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日表示，「我們沒有什麼特別道理一定要讓出國的人比台灣的要先打」，因為出國讀書與在台讀書，性質都是一樣的，很多在台國人都還沒有打到，不見得出國就要先打。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增10例本土病例，無人死亡，為三級警戒以來第二度無新增死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前還有169人住在專責加護病房，其中119人在雙北，近期死亡個案很多都是5、6月發病，可能照顧過程出現死亡狀況，雖然樂見加零可以持續，但仍尊重醫院照顧情形。

陳時中表示，死亡個案能夠減少是一件非常好的事，也感謝醫院盡心照顧。不過，他也特別在記者會中跟國人「溝通」出國打疫苗問題，特別提到最近經常被問到留學生打疫苗問題，但其實出國留學出國工作跟在台讀書在台工作，性質與個人權益都是一樣的。若國外的確沒疫苗打，當然會讓他來接種，不過如果國外就有得打，為了兩劑一致性，還是建議在國外打。

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陳時中強調，「我們沒有什麼特別道理一定要讓出國的人比台灣的要先」，如果出國有必要性，但前往國家無疫苗可打，或者是高風險區，站在保護國人立場，才會犧牲一點疫苗讓他們施打，目前還是以保護在台國人立場為優先，但也希望後續疫苗陸續到貨，讓更多人有施打的機會。