LIVE／降級倒數！餐飲業「內用不同調」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布明（27）日起至8月9日降為二級警戒，並針對各行各業訂出鬆綁指引；最受矚目的餐飲業內用規範，目前雙北與部份連鎖餐廳仍堅持不內用，形同一國兩制。今下午記者會，指揮官陳時中有望再進行降級前防疫說明。

中央流行疫情指揮中心指出，調降疫情警戒標準至第二級後，各部會得依指揮中心發布通案性原則另訂指引，幼兒園、托嬰中心、課照、補習班恢復開放、高中以下運動團隊可返校訓練。陳時中表示，各地方政府得在此原則下視疫情需要而調整，如果疫情升溫，不排除隨時改變警戒。

陳時中強調，「降級不解封」，民眾外出需全程配戴口罩；確實執行實聯制登記錯措施；保持社交安全距離；營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，降級後公祭、婚宴雖可開放，但仍須遵守內政部防疫相關規定。婚宴須遵守每一間間隔室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

此外，歌廳、舞廳、KTV等休閒娛樂場所仍須關帝，游泳池、K書中心等，仍不開放。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）