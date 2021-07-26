華山文創園區7／27開放！營業時間調整、不提供廁所衛生紙

▲華山1914文創園區將於7月27日起，依照防疫措施開放。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

位於台北的「華山1914文創園區」閉園超過2個月，因應疫情解封，終於在7月27日起開放，而全園各廠區除了實行「單一出入口、人流管制、實聯制」等，店家、餐飲也將調整營業時間，此外為了避免接觸傳染，暫停提供各種傳單文宣、拍攝申請、定時及特約導覽、置物櫃借用、飲水機等服務，廁所也不提供衛生紙。

華山1914文創園區今（26）日公告，7月27日至8月9日疫情警戒二級期間，將遵循文化部展覽場館防疫管理辦法，採適度放寬管制措施對外開放。各場館展覽活動開放預約參觀，店家與快閃店採取實名制入場；全園各廠區實行單一出入口、人流管制、落實實聯制等。

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▲華山大草原。（圖／記者湯興漢攝）

入園時，所有民眾必須配合「全程佩戴口罩」、「簡訊實聯制」、「量測體溫、手部消毒，額溫超過37.5度謝絕入園，建議就醫」、「隨時維持室內1.5公尺、戶外1公尺安全距離」。

其中「酒廠區」單一出入口為「服務中心」，開放時間為10:00-22:00；「紅磚區」單一出入口為「望北茶亭」，開放時間為10:00-19:00，兩區域包括展覽館、光點電影院，都會進行人流控管。

▲華山1914文創園區在二級警戒期間，實施單一出入口管制。（圖／華山1914文創園區）

「展覽場館」依個別活動時間開館，「零售店家」、「餐飲店家」營業時間調整為11:00-19:00，「服務中心」為10:00-19:00，而電影院則依照華山公告，建議買預售票。停車場服務時間00:00-24:00，保持1.5公尺安全距離。

此外為了避免接觸傳染，華山文創園區暫停提供以下服務，包括：「定時及特約導覽」、「商業及非商業拍攝之申請」、「非華山園區相關藝文文宣品」、「國家兩廳院售票/領票系統」、「置物櫃借用」、「飲水機使用」，廁所也「暫時不提供衛生紙」。

華山表示，若管理辦法有未盡事宜，依中央流行疫情指揮中心及文化部規定辦理，園區將視情形適時修正。

而同樣位於台北的「松山文創園區」也在二級警戒期間室，配合相關防疫措施開放，包括全程戴口罩、實聯制、保持社交安全距離、人流管制，而餐飲內用原則依照台北市政府規定處理；目前降級後進駐園區的文創品牌，也推出多樣化的優惠活動。

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