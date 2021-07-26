教授逼學生FB按讚分享！速度慢「閉門飆罵數小時」　監院糾正台師大

▲台師大。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

監察院接獲台師大校友陳情，指時任台師大表演藝術所長兼任國際時尚高階管理碩士在職專班執行長夏學理，利用職權要求學生在臉書迅速按讚分享、製造聲量，甚至曾因為不滿學生按讚速度，對全班飆罵數小時等情況，然而台師大卻遲未積極面對，因此監察院26日通過糾正台師大，要求儘速處理。

監察院26日指出，本案為台師大校友向監察院陳情投訴夏學理，干涉其他指導教授學生之畢業論文，並利用職權，要求學生一定要在臉書迅速按讚分享，為其製造聲量，強迫學生提供資源、為其服務，任教期間赴中國授課等。為查明夏學理是否有上述不當行為，2位監委隨即訪談台師大11位校友、7位教授，包括該專班、表演藝術所校友，以及曾任該專班學生論文指導教授或口試委員教授。

監察委員王幼玲、田秋堇表示，夏學理對於該專班非指導學生碩士畢業論文，查有否決非指導學生與指導教授已擬定之論文題目、更換符合資格之論文口試委員、安排自己為口試委員，要求學生僅能用單一制式之論文格式等情事。夏學理雖主張基於單位主管職責，為維護學位論文品質考量，但台師大函復監察院表示，台師大學術單位主管對於碩博士論文管理權限，應僅「行政事項」審查。

監委提及，因此夏學理已影響學生、教師學術研究自由且僭越主管行政權限，有違教師法、台師大教師聘約及專業倫理守則等相關規範，以上種種問題，2017年台師大就已接獲相關陳情，卻未詳實調查，以致未能及時遏止上述情事，顯有怠失，應予以糾正。

監察委員表示，綜合學生證詞，夏學理利用職權及師生不對等關係，要求學生一定要在臉書迅速按讚分享，為其製造聲量，甚至曾因不滿學生按讚數量及速度，於教室閉門對全班狂飆數小時；此外還有多次強迫學生提供資源、為其服務等，導致學生不斷感受情緒勒索壓力，部分學生甚至身心受創，於監委調查期間陳述多年前遭遇，仍數度哽咽淚下。

多位表演藝術所及時尚管理專班校友指出，在學期間為求畢業不便投訴，隱忍各種不合理對待，甚至影響受教權；雖然台師大已經組成專案調查小組作出報告，但台師大音樂學院教評會竟宣稱，夏學理不當行為僅發生於管理學院而不作處理。

監院表示，台師大為師資培育學校，卻未能嚴以律己、疏於監督管理校內教師，有負師範精神，嚴重損及學生信任，應切實查明在校生及校友有無類此事件及相關受影響者，積極妥處維護學生權益及表意自由。

監察院提及，夏學理對於擔任廣州星海學院客座教授，僅稱為學術榮銜，對於夏學理是否有赴中國從事教職，調查期間未獲廣州星海音樂學院回應，無從確認，對於類似事件，教育部表示，對方學校若不願意回復我國相關詢問時，就會在查證上產生一定困難，監委認為教育部允宜研謀具體解決方案。