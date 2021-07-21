彰化喬友大樓大火消防員殉職　監委嘆「火神再度掉淚」申請自動調查

▲彰化喬友大樓日前發生火警，釀成4死20傷。（圖／記者李忠憲攝）



記者林銘翰／台北報導

彰化縣喬友大樓日前發生大火，彰化縣消防局消防隊員陳志帆不幸遇難，總共釀成4死20傷。對此，監察院21日表示，基層警消人員救災安全再亮紅燈， 監察委員葉大華、浦忠成已經申請自動調查。

監察院指出，彰化市喬友大廈6月30日晚間發生火警，造成4人死亡，其中消防員陳志帆不幸於大火搶救中殉職。據媒體報導，陳志帆是獨自1人入室搶救，受困火場達6小時以上，最後疑因氧氣瓶耗盡，不幸於旅館房內浴室窒息死亡。

葉大華、浦忠成表示，近5年來我國警消人員於執行救災勤務時，因公殉職人數已達10人，彰化大火又讓火神再度掉眼淚，面對層出不窮的基層警消人員救災安全問題，均認為有深入瞭解調查之必要。

葉大華、浦忠成說，監察院也接獲陳情，喬友大樓已經是第4度發生火警，相關消防安檢制度是否有確實落實？並質疑彰化縣消防局人力全國排名最低，消防人力、預算、設備是否符合第一線消防基層人員所需？

葉大華、浦忠成認為，消防員工作具高度危險及高壓，消防搶救救災制度及設備改善應納入第一線基層聲音，然而目前仍缺乏消防員發言及參與管道，家屬建議應建立制度性的溝通管道，並開放消防員組織工會。



葉大華、浦忠成質疑，喬友大火究竟現場搶救過程為何，現場指揮官、安全官有無掌握進入火場人員人數、動向，彰化縣消防局讓陳員單獨進入火場是否未遵守火災作業規範，救災之指揮調度情形有無缺漏。

葉大華、浦忠成也說，消防人員是否遭遇人力欠缺、設備不足、指揮系統未臻完善等困境，如何確保消防人員救災及職業安全，以及是否應建立制度性的溝通管道，並開放消防員組織工會，兩人對此問題甚表關切，因此申請自動調查。

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