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4個月軍事訓練役像過客　監委憂：後備動員戰力堪慮

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

▲2018年起，民國83年以後出生的役男只須服4個月的軍事訓練役。（資料照／中華民國陸軍）

記者呂晏慈／台北報導

台灣兵役制度改革後，4個月軍事訓練役是否能有效訓練，頻遭外界質疑。監察院22日通過監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提「志願役及軍事訓練役訓練成效案」調查報告，直指部分軍事訓練役純屬過客心態，服役時程大幅縮短，倘該4個月軍事訓練役期未嚴格把關，未來後備動員持久戰力著實堪慮。

調查報告建議，4個月的軍事訓練役期是否過短多有爭論，倘能強化課程內容利用並落實精進訓練，加強全民國防意識，使「生活條件與戰鬥條件一致者強」，確保每位結訓成員均能成為「合格步槍兵」、「合格專長兵」，則未來後備動員成軍自非毫無戰力可言，可成為國軍志願役輔助的作戰力量。

調查報告並指，軍事訓練役男接受4個月軍事訓練，期滿結訓後即編為後備軍人，其與志願役結訓後須下部隊服常備役的代表意義完全不同，依據監察院調查瞭解，部分軍事訓練役純屬過客心態，服役時程大幅縮短，倘該4個月軍事訓練役期未嚴格把關，而又未經歷以往的部隊駐地、專精、基地訓練、三軍聯訓、戰備任務訓練等考驗補強，未來後備動員持久戰力著實堪慮。

調查報告指出，隨兩岸情勢演變，因應台海戰場新環境，新兵訓練課程也應隨時代轉變、與時俱進，善用虛擬實境技術，輔以科技化及大數據分析訓練，以期建立一支量少、質精、戰力強，有「嚇阻性」的現代化軍隊。

調查報告表示，「刺槍術」是輔助完成射擊和保命的戰技，其存廢議題近來甚囂塵上，國防部認為仍有保留必要，但為避免與實戰情況脫節，國防部允宜參採各方意見，加強對刺、對練的經驗。

調查報告指出，新訓中心教育班長是新兵由民轉兵過程中最關鍵的靈魂人物，訪查後發現，教育班長須承擔不小的訓練管理壓力，福利待遇卻不比戰鬥部隊，請國防部通盤檢討、精進。

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