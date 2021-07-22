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監委指部分軍事訓練役「純屬過客心態」　要求國防部強化課程內容

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

▲軍事訓練役役男操演刺槍術。（圖／中華民國陸軍）

記者林銘翰／台北報導

監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華22日表示，部分軍事訓練役純屬過客心態，服役時程大幅縮短，倘若4個月軍事訓練役期未嚴格把關，而又未經歷以往之部隊駐地、戰備任務訓練等考驗補強，未來後備動員持久戰力著實堪慮，要求國防部強化課程內容利用並落實精進訓練。

監察院國防及情報委員會22日通過賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提「志願役及軍事訓練役訓練成效案」之調查報告，並且提出多項建議，要求國防部改進見復。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華表示，4個月的軍事訓練役期，是國防部專業考量經立法程序審議通過後執行，是否過短多有爭論，若能強化課程內容利用並落實精進訓練，加強全民國防意識，使生活條件與戰鬥條件一致者強，確保每位結訓成員均能成為「合格步槍兵」、「合格專長兵」，未來後備動員成軍自非毫無戰力可言，可成為國軍志願役輔助的作戰力量。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華指出，國軍人性化生活管理確實較以往有明顯進步，逐漸擺脫以往負面觀感，但軍事訓練役男接受4個月軍事訓練，期滿結訓後即編為後備軍人，其與志願役結訓後須下部隊服常備役的代表意義完全不同。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華說，依據監察院調查瞭解，部分軍事訓練役純屬過客心態，服役時程大幅縮短，倘若4個月軍事訓練役期未嚴格把關，而又未經歷以往之部隊駐地、專精、基地訓練、三軍聯訓、戰備任務訓練等考驗補強，未來後備動員持久戰力著實堪慮。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華說明，新兵入伍訓練是由民轉兵的過程，但兵器訓練、戰鬥教練及體能戰技等課程，與以往相較並無太大差異，然近隨著兩岸情勢演變，因應台海戰場新環境，模擬共軍登陸後即將面對的城鎮戰、格鬥等景況，新兵訓練課程亦應隨時代轉變而與時俱進。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華建議，應該善用虛擬實境技術，輔以科技化及大數據分析訓練，以期建立一支量少、質精、戰力強及有「嚇阻性」的現代化軍隊。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華也提及，「刺槍術」是輔助完成射擊和保命的戰技，其存廢議題近來甚囂塵上，國防部認為仍有保留之必要，但為避免與實戰情況脫節，國防部應參採各方意見，加強對刺、對練之經驗。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華強調，新兵訓練中心的教育班長，是新兵由民轉兵過程中最關鍵的靈魂人物，但根據監察院訪查瞭解，教育班長必須承擔不小的訓練管理壓力，福利待遇卻不比戰鬥部隊。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華表示，教育班長主要來源是單位自選自用、長留久用，部隊經驗歷練，恐影響其升遷發展，因此未來如何精進教育班長的養成教育，以及提升他們的待遇和榮譽感，請國防部通盤檢討精進，以利培養國軍優秀骨幹。

此外，賴鼎銘、浦忠成、葉大華也說，兩性平權為世界潮流，基於兩性工作平權，國防部在維護部隊戰力的前提下，逐步提高國軍女性官兵比率，目前已經達到15.6％。

賴鼎銘、浦忠成、葉大華指出，由於社會環境變遷、接受自我挑戰的意識升高，部分女性體能不輸男性，而且願意接受挑戰，其中不乏已有擔任艦長、中隊長、連長、飛行員、女蛙人者，其既抱著熱忱希望而來，有關其未來升遷發展及歷練機會，國防部允應與男性同等重視並完整妥善規劃，切勿停留在以往傳統性別觀念，以消除對婦女一切形式的歧視。

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