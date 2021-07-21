蒜頭飆「天價」每公斤380漲幅20年之最　監察院糾正農委會

▲去年大蒜價格屢飆出「天價」，監察院20日通過糾正農委會。（圖／記者許展溢攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院21日表示，去年大蒜價格漲不停，國內蒜頭不斷飆出「天價」，農委會在制度面及執行面均有不足，經過監察委員陳景峻申請自動調查，監察院在20日通過調查報告，並且糾正農委會。

監察院指出，去年大蒜價格漲不停，根據媒體報導，國內蒜頭不斷飆出「天價」，台北農產批發市場9月9日蒜瓣批發價為每公斤380元，相較於年初每公斤批發價170元，漲幅驚人。

監察院說明，經過陳景峻申請自動調查，監察院財政及經濟委員會、內政及族群委員會聯席會議20日通過陳景峻的調查報告，並且糾正農委會。

陳景峻指出，去年大蒜價格異常上漲，產地價格之漲幅為近20年之最，且去年3月輸入大蒜檢疫不合格率異於往常、5月農糧署陸續接到蒜商反應，輸入大蒜檢疫不合格影響大蒜進口數量、6月新北市政府農業局函轉民眾陳情，大蒜才採收1個月竟出現蒜價波動大之異常情形等情給農委會與農糧署。

陳景峻再指，去年7月中後，蒜價出現一週上漲70至80元、漲幅約五成的情況，且媒體也陸續報導蒜價飆漲，但農委會直到8月6日召開主管會報後，才啟動行政院穩定物價小組的三級處理，8月19日才先行啟動因應措施，包括協商改善大蒜進口方式、提供每週進口資訊供外界參考等。

此外，陳景峻也發現，去年9月2日農委會雖然請公平會查明國內主要蒜商是否有聯合漲價的行為等，但沒有提供相關事證，9月4日西螺鎮果菜市場大蒜價格甚至達每公斤400元，但農委會遲至9月8日才召開「穩定大蒜產銷調節會議」。

陳景峻表示，農委會為農業主管機關，且為行政院穩定物價小組之一員，卻囿於農政主管機關之立場，僅監控大蒜產地價格之「低價」部分，爾後僅針對大蒜價格下跌訂定相關因應措施，價格監測及穩定物價措施欠缺全面性，未能兼顧農民及消費者之權益。

陳景峻強調，農委會對於去年大蒜價格異常上漲，未善盡其兼為農業主管機關及行政院穩定物價小組之責，錯失先機又未積極調節供需，影響消費者權益至鉅，亦傷害民眾對政府之信賴，農委會在制度面及執行面實有不足，因此對農委會提出糾正。

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