　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蒜頭飆「天價」每公斤380漲幅20年之最　監察院糾正農委會

▲▼大蒜,蒜頭。（圖／記者許展溢攝）

▲去年大蒜價格屢飆出「天價」，監察院20日通過糾正農委會。（圖／記者許展溢攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院21日表示，去年大蒜價格漲不停，國內蒜頭不斷飆出「天價」，農委會在制度面及執行面均有不足，經過監察委員陳景峻申請自動調查，監察院在20日通過調查報告，並且糾正農委會。

監察院指出，去年大蒜價格漲不停，根據媒體報導，國內蒜頭不斷飆出「天價」，台北農產批發市場9月9日蒜瓣批發價為每公斤380元，相較於年初每公斤批發價170元，漲幅驚人。

監察院說明，經過陳景峻申請自動調查，監察院財政及經濟委員會、內政及族群委員會聯席會議20日通過陳景峻的調查報告，並且糾正農委會。

陳景峻指出，去年大蒜價格異常上漲，產地價格之漲幅為近20年之最，且去年3月輸入大蒜檢疫不合格率異於往常、5月農糧署陸續接到蒜商反應，輸入大蒜檢疫不合格影響大蒜進口數量、6月新北市政府農業局函轉民眾陳情，大蒜才採收1個月竟出現蒜價波動大之異常情形等情給農委會與農糧署。

陳景峻再指，去年7月中後，蒜價出現一週上漲70至80元、漲幅約五成的情況，且媒體也陸續報導蒜價飆漲，但農委會直到8月6日召開主管會報後，才啟動行政院穩定物價小組的三級處理，8月19日才先行啟動因應措施，包括協商改善大蒜進口方式、提供每週進口資訊供外界參考等。

此外，陳景峻也發現，去年9月2日農委會雖然請公平會查明國內主要蒜商是否有聯合漲價的行為等，但沒有提供相關事證，9月4日西螺鎮果菜市場大蒜價格甚至達每公斤400元，但農委會遲至9月8日才召開「穩定大蒜產銷調節會議」。

陳景峻表示，農委會為農業主管機關，且為行政院穩定物價小組之一員，卻囿於農政主管機關之立場，僅監控大蒜產地價格之「低價」部分，爾後僅針對大蒜價格下跌訂定相關因應措施，價格監測及穩定物價措施欠缺全面性，未能兼顧農民及消費者之權益。

陳景峻強調，農委會對於去年大蒜價格異常上漲，未善盡其兼為農業主管機關及行政院穩定物價小組之責，錯失先機又未積極調節供需，影響消費者權益至鉅，亦傷害民眾對政府之信賴，農委會在制度面及執行面實有不足，因此對農委會提出糾正。

其他人也看了這些新聞...

「東奧國手搭經濟艙」決策沒會議紀錄　邱顯智：熟悉的感覺最對味
時力抓到了！是他建議國手坐經濟艙　3年前曾逃稅5億找邱太三關說
戴資穎日本第一餐遭轟太差　謝長廷：大倉久和飯店便當有一定水準

ET快訊
知名球評石明謹違法兼職！　遭判降級並罰20萬元
1500萬劑BNT簽到了！一張圖看「我打得到疫苗嗎」　覆蓋率
快訊／中颱「烟花」20:30發布海警！　環流今起掃台北
侯怡君沉默8小時首發聲！　硬起來戰小三：妳們別再說謊了
16歲妹遭誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、AV網站
河南暴雨洪災「千年一遇」！　習近平說話了
快訊／力旺總經理沈士傑　心肌梗塞辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷服務東奧國手 8台空氣清淨機支援射擊隊、羽球隊

東京三邊會議強調台海和平　外交部：感謝美日韓高度關注區域穩定

蔡壁如質疑學生打BNT「插隊」　蔡炳坤：根本問題是疫苗而非年齡

蒜頭飆「天價」每公斤380漲幅20年之最　監察院糾正農委會

已打2劑AZ　鄭文燦：如政策可打第3劑願打國產疫苗

蘇貞昌宣示擴大掃黑　幫派犯罪相關刀械應納公告查禁範圍

江啟臣告陳時中被批扯後腿　羅智強：這麼氣代表國民黨肯定做對了

烟花速度慢！柯文哲：若路徑漂到北台灣　殺傷力不小於納莉

邊境檢疫人員怨指揮中心　柯文哲：應優先打第2劑疫苗

快訊／皮膚科醫師隱匿確診遭健身房求償160萬　北市府回應了

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

謝長廷服務東奧國手 8台空氣清淨機支援射擊隊、羽球隊

東京三邊會議強調台海和平　外交部：感謝美日韓高度關注區域穩定

蔡壁如質疑學生打BNT「插隊」　蔡炳坤：根本問題是疫苗而非年齡

蒜頭飆「天價」每公斤380漲幅20年之最　監察院糾正農委會

已打2劑AZ　鄭文燦：如政策可打第3劑願打國產疫苗

蘇貞昌宣示擴大掃黑　幫派犯罪相關刀械應納公告查禁範圍

江啟臣告陳時中被批扯後腿　羅智強：這麼氣代表國民黨肯定做對了

烟花速度慢！柯文哲：若路徑漂到北台灣　殺傷力不小於納莉

邊境檢疫人員怨指揮中心　柯文哲：應優先打第2劑疫苗

快訊／皮膚科醫師隱匿確診遭健身房求償160萬　北市府回應了

半夜見愛貓三角擺陣「嘴邊叼毛球」！　他開燈秒嚇醒：哪來的啦

南韓駐外軍艦感染擴大！清海部隊「270人染疫」...確診率逼近9成

「年紀不重要，魅力才是一切」　4種觀念養出法國女生的自信

尷尬！ 4種「聊天大忌」讓12星座一秒嚇跑

兄弟戰富邦林智勝沒有先發　富邦申皓瑋扛五棒

花蓮3300國小教職員　全面施打疫苗！接種後注意事項曝

謝長廷服務東奧國手 8台空氣清淨機支援射擊隊、羽球隊

東京比里約好多了　盧彥勳住選手村還習慣：沒什麼好抱怨的

東南亞疫情持續升溫　調查：這家手機生產面臨「直接衝擊」

聽障爸失業3個月！他要求履歷「遭3字回擊」臉秒垮：沒錢剛好

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

戴資穎搭經濟艙沒必要政治口水　許淑華：盼回歸制度面處理

戴資穎日本第一餐被罵爆　王浩宇：便當要價2700

快訊／郭台銘、台積電、慈濟購得1500萬BNT　總統府曝運用方式

時力抓到了！是他建議國手坐經濟艙　2019年還逃稅5億找邱太三關說

陳時中推緩坡式降級　沈富雄曝犯大錯

快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

鄭文燦、黃偉哲第二劑打高端　侯友宜：這是科學不是政治

快訊／1500萬劑BNT到貨後　唐鳳疫苗預約系統將新增選項

快訊／奧運國手搭經濟艙　體育署公布「安排過程」

北市公布4例確診足跡！　曾赴濱江市場、東湖市場、天母古道

快訊／邱顯智曝包機會議紀錄　防疫協調官建議選手坐經濟艙第一排

邱顯智爆「菁英選手安排經濟艙」決策沒會議記錄

更多熱門

相關新聞

高麗菜3月「2顆5元」現飆漲1顆300元！

高麗菜3月「2顆5元」現飆漲1顆300元！

受到颱風預期漲價心理影響，台北果菜批發市場近兩日蔬菜價格上漲約2成左右，更有一顆高麗菜喊到300元消息，跟3月「2顆5元」，差了好幾倍，農糧署今（21日）受訪說明，主要是「季節」和颱風恐怕會來的「預期心理」兩大因素。

喬友大火消防員殉職　監委嘆火神掉淚自動調查

喬友大火消防員殉職　監委嘆火神掉淚自動調查

颱風未到「菜價先漲2成」！農糧署：免搶購

颱風未到「菜價先漲2成」！農糧署：免搶購

烟花颱風逼近台灣！農委會：葉菜類快採收

烟花颱風逼近台灣！農委會：葉菜類快採收

工業區廠房40年出售17戶　監院糾正工業局、南市府

工業區廠房40年出售17戶　監院糾正工業局、南市府

關鍵字：

蒜頭大蒜農糧署農委會陳景峻監察院糾正

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

726降級不解封！陳時中14:00說明

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面