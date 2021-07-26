三級警戒明天降級　蘇貞昌最新指令曝光：防範疫情再擴散

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌26日召開擴大防疫會議，針對全球及國內疫情、防疫物資、疫苗接種狀況以及警戒降級準備情形等議題進行討論。他表示，部分地方政府因疫情狀況而有較嚴格的作法，他請各部會必須嚴格落實這些指引及規範，並持續與地方政府溝通，適時滾動檢討，務必防範疫情再次擴散。

在會議中，指揮中心報告指出，全球疫情持續上升，我國周遭國家上週病例數仍持續增加，且Delta變異株之流行繼續擴大，已變成世界最主要的病毒株；由於運補順暢、疫情穩定，全國專責病床空床率已達九成，中央集中檢疫所空床率也有76%，加上酒精、口罩、防護衣等醫療防疫物資也很充裕，國內的防疫量能非常充足。

另外，有關Moderna疫苗須於解凍後28天施打完畢，針對各地方政府所配Moderna疫苗可能屆臨期限的部分，指揮中心也會持續加強追蹤調配，不浪費珍貴的疫苗。

對此，蘇貞昌表示，鑒於變種病毒仍在國際間流竄，有關邊境管制部分仍須嚴格執行，不可掉以輕心，這也是現階段阻絕變種病毒的最有效做法；而國內疫情趨緩，大部分的傳播鏈都能有所掌握，不明感染源的數量也漸趨減少，對整體疫情朝正向發展。

蘇貞昌感謝指揮中心對於疫情掌控的辛勞，而上週末國人出遊情形稍有趨緩，也要感謝國人願意配合防疫政策。他也請指揮中心針對可能潛在的傳播鏈必須隨時掌握狀況，透過宣導、篩檢並採行適當的防疫措施等方式全力防堵。

針對三級警戒將於明天（27日）降為二級，指揮中心以及各部會就業管範圍，已於上週陸續訂定配套之防疫指引。蘇貞昌說，有部分地方政府因應各地疫情狀況而有較為嚴格的作法，他請各部會必須嚴格落實這些指引及規範，並持續與地方政府溝通，適時滾動檢討，務必防範疫情有再次擴散的機會。