振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）



政治中心／綜合報導

日前指揮中心宣布27號全國將降為二級警戒，行政院日也研擬相關產業振興方案，並鬆口還有1600億特別預算。至於振興券何時上路？行政院官員給出答案了，並直言振興券原則上不會低於去（2020）年三倍券的「3倍效益」，而且紙本券與數位版振興券兩種都有。

行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會則指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前已剩下1600億，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。

羅秉成說，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。

根據《自由時報》報導，行政院目前已有初步構想，可能將發放兩種版本，包括紙本券與數位版振興券，就等適當時機推出。政院一名官員表示，去年三倍券是民眾花費1000元，購買價值3000元的三倍券，而今年振興券原則上不會低於三倍券的「3倍效益」，但討論還在進行中。

行政院官員指出，去年推出的三倍券大受好評，但民眾使用紙本券多過數位綁定，今年為了讓國人多使用數位版振興券，可能會推出更多優惠吸引。對於朝野立委普發現金的建議，官員指出，若發現金的話，民眾普遍會存起來而不消費，所以去年政院在討論時，始終對全民普發現金持這一方案持保留態度。

至於振興券何時才會上路？該名政院官員認為，行政院目前已下令國發會匯集各部會規劃的振興相關措施，但預算還得送到立法院審議，預估9月會把「5.0版」的紓困振興特別預算送到立院審議，最快11月才會推出振興券。