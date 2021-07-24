增購莫德納明後年到貨　蔡壁如：3600萬劑真的夠嗎？

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院22日表示，再度向莫德納（Moderna）訂購3600萬劑新冠疫苗，將在明、後年分別到貨。美國莫德納藥廠也在官網證實和台灣簽約，內容共計包含3500萬劑疫苗。不過，民眾黨立委蔡壁如表示，面對不斷變異的新冠病毒株，3600萬劑真的夠嗎？「莫德納都說謝謝了還不多買？」

蔡壁如23日在臉書發文表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都多次說，「政府一定買到足夠的疫苗數量，請國人放心」、更說過「第一季到貨2000萬劑疫苗」的狂語，但網友也曾經統計過政府購買疫苗的50次跳票記錄，「我樂見這次向莫德納購買3600萬劑疫苗是真的，也把它記錄下來，希望到了明年、後年，不會再跳票。」

蔡壁如質疑，蘇貞昌、陳時中對於疫苗目前「採購數量少、到貨慢」的情形，說這是因為「疫苗是戰略物資，大國都在搶」、「國際上某國家的施壓」所以購買疫苗不像是買菜，說買就買得到，「畢竟莫德納執行長都公開感謝台灣的支持了，為什麼政府不趁機多買一些？面對不斷變異、又更為兇猛的新冠病毒株，3600萬劑的疫苗真的夠嗎？」

對於鄰國購買疫苗，蔡壁如指出，韓國已經購入的疫苗數是9900萬份，達韓國人口的1.9倍，今年第3季還將取得1億劑疫苗，日本則是購入5.21億劑疫苗，是日本1.26億人口的4倍多，「所以，我要呼籲行政院長蘇貞昌，既然這是攸關國人生命安全的戰略物資，就應該發揮衝衝衝精神，能多買就多買，立法院不會、也不敢刪國人的保命錢！給我疫苗，其餘免談！」