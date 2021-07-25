三級作戰70天／「沒有誰比誰厲害」　蘇貞昌「老船長」抗疫臨危不亂

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

從5月19日全國進入三級警戒，過程中台灣每日確診數一度達到5、600的驚人規模，到7月27日正式降級為二級警戒，幾乎可以說是在70天內走完外國一年的防疫旅程。這段時間裡，行政院長蘇貞昌或許曝光不多，但面對疫情加上國家發展，充分發揮「老船長」價值，明快解決碰上的問題、歸納政策的輕重緩急，讓台灣在受創最小的狀況下度過疫情。

行政院掌管國家整體施政方針走向，經手事務繁雜，決策稍有不慎牽連的範圍是以全國為單位。也因此，在今年5月新冠肺炎全面爆發後，行政院上至院長蘇貞昌下至各部會單位主管、基層等，肩上的責任莫不重上加重。

政院人士指出，院長的工作主要是透過擴大防疫會議，確認好指引，後續由副院長負責產業、秘書長負責和各縣市的協調，讓紓困和防疫都能確保中央和地方的合作。

過程中，地方首長難免為了政治聲量或是其他考量，而有令人驚訝的發言，但其實這段期間以來，中央和地方的衛生單位合作良好，疫情也迅速控制著，疫調上軌道，加上疫苗登記預約系統上線，民眾已經習慣，也普遍認為很方便。

▲蘇貞昌緊盯防疫工作細節，確保進度都能在軌道上。（圖／記者黃克翔攝）



儘管政務繁雜、防疫工作迫在眉睫，但蘇貞昌每天仍精神滿滿主持大大小小、一個接一個的會議；除了要顧好既有的每個施政環節外，也透過頻繁的會議，緊盯疫情變化以及防疫工作進度，確保相關計畫都在進度上。雖不到樣樣親力親為，但蘇貞昌總能確實掌握要執行的政策或是計畫，也讓底下的公務員不敢輕忽，繃緊神經做好每個環節。

政院人士觀察，防疫工作固然是當前首要任務，但國家還是要向前走、不能被疫情絆住，因此很多建設、經濟甚至防疫紓困工作都要同步推動，「可以說是千頭萬緒，要能明快處理、爬梳出輕重緩急的脈絡，要老船長才有辦法！」

政院幕僚認為，老院長以70歲高齡二度回鍋，國政的未來走向或許需要各方激盪，但論執行面，現階段或許沒有人比蘇貞昌更懂得其中的關鍵點，政策推動起來游刃有餘、節奏感相當明確。且從院長高度望出去的視野，是帶領整個國家往前走，如何維持國家穩定，讓經濟發展順利、人民能安居樂業，都需要全盤性的考量。縱然疫情帶來嚴峻挑戰，但終究只是國家發展會碰上的其中一個問題。

幕僚觀察，蘇貞昌專注力高、行動力強又富有節奏感，無形間散發出感染效益，再加上上任2年多來，與各部會間都有一定的默契，分工協調、配合支援的調配都相當順暢，「大家都知道這隊長帶領團隊的風格、節奏跟作風」。

此外，蘇貞昌也相當注重分工合作，很重視各部會的主動性、即時反應。防疫期間雖然衛福部是防疫主力，但每個部會都像小型的指揮中心，都要在各自業管的領域發揮功能，一點一滴累積成巨大的能量，才能抵擋住一波波的疫情衝擊。

從三級警戒每日4、500例確診的慘況，降到每天剩2、30人確診，尤其還是在疫苗覆蓋率僅3成的狀態下，台灣幾乎是在短短70天內走完世界各國一年的旅程。過程中，動見觀瞻的防疫指揮中心功不可沒，但也因為有「老船長」在背後督軍，才能讓各部會放下成見，齊心協力度過疫情考驗。

在防疫工作上，蘇貞昌完全信任指揮中心以及專家諮詢小組，如邊境強化管理、警戒升降級、疫苗分配等，「他認為這是科學問題，非常尊重專業的意見，要從科學角度去看，不是如何下命令的問題」。

幕僚說，蘇貞昌向來都很願意聽取各部會的意見，最常掛在嘴邊的一句話就是「沒什麼人比什麼人更厲害（台語俗諺）」，碰到新的挑戰，大家就是要互相支持鼓勵，做得不好要隨時檢討改善，這也是他做事的態度跟精神。

其他人也看了這些新聞...

►三級作戰70天／追著疫苗跑 「蔡英文在忙什麼」總彙整看這裡！

►三級作戰70天／柯文哲難「清零」 市場風暴教會「與病毒共存」

►三級作戰70天／侯友宜鐵探辦案 追捕「看不見的現行犯」