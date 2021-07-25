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三級作戰70天／「沒有誰比誰厲害」　蘇貞昌「老船長」抗疫臨危不亂

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，戶外維持社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

從5月19日全國進入三級警戒，過程中台灣每日確診數一度達到5、600的驚人規模，到7月27日正式降級為二級警戒，幾乎可以說是在70天內走完外國一年的防疫旅程。這段時間裡，行政院長蘇貞昌或許曝光不多，但面對疫情加上國家發展，充分發揮「老船長」價值，明快解決碰上的問題、歸納政策的輕重緩急，讓台灣在受創最小的狀況下度過疫情。

行政院掌管國家整體施政方針走向，經手事務繁雜，決策稍有不慎牽連的範圍是以全國為單位。也因此，在今年5月新冠肺炎全面爆發後，行政院上至院長蘇貞昌下至各部會單位主管、基層等，肩上的責任莫不重上加重。

政院人士指出，院長的工作主要是透過擴大防疫會議，確認好指引，後續由副院長負責產業、秘書長負責和各縣市的協調，讓紓困和防疫都能確保中央和地方的合作。

過程中，地方首長難免為了政治聲量或是其他考量，而有令人驚訝的發言，但其實這段期間以來，中央和地方的衛生單位合作良好，疫情也迅速控制著，疫調上軌道，加上疫苗登記預約系統上線，民眾已經習慣，也普遍認為很方便。

▲▼0706 計程車施打疫苗-蘇貞昌,陳時中。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇貞昌緊盯防疫工作細節，確保進度都能在軌道上。（圖／記者黃克翔攝）

儘管政務繁雜、防疫工作迫在眉睫，但蘇貞昌每天仍精神滿滿主持大大小小、一個接一個的會議；除了要顧好既有的每個施政環節外，也透過頻繁的會議，緊盯疫情變化以及防疫工作進度，確保相關計畫都在進度上。雖不到樣樣親力親為，但蘇貞昌總能確實掌握要執行的政策或是計畫，也讓底下的公務員不敢輕忽，繃緊神經做好每個環節。

政院人士觀察，防疫工作固然是當前首要任務，但國家還是要向前走、不能被疫情絆住，因此很多建設、經濟甚至防疫紓困工作都要同步推動，「可以說是千頭萬緒，要能明快處理、爬梳出輕重緩急的脈絡，要老船長才有辦法！」

▲▼蘇貞昌,陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮（圖／記者周宸亘攝）

政院幕僚認為，老院長以70歲高齡二度回鍋，國政的未來走向或許需要各方激盪，但論執行面，現階段或許沒有人比蘇貞昌更懂得其中的關鍵點，政策推動起來游刃有餘、節奏感相當明確。且從院長高度望出去的視野，是帶領整個國家往前走，如何維持國家穩定，讓經濟發展順利、人民能安居樂業，都需要全盤性的考量。縱然疫情帶來嚴峻挑戰，但終究只是國家發展會碰上的其中一個問題。

幕僚觀察，蘇貞昌專注力高、行動力強又富有節奏感，無形間散發出感染效益，再加上上任2年多來，與各部會間都有一定的默契，分工協調、配合支援的調配都相當順暢，「大家都知道這隊長帶領團隊的風格、節奏跟作風」。

此外，蘇貞昌也相當注重分工合作，很重視各部會的主動性、即時反應。防疫期間雖然衛福部是防疫主力，但每個部會都像小型的指揮中心，都要在各自業管的領域發揮功能，一點一滴累積成巨大的能量，才能抵擋住一波波的疫情衝擊。

從三級警戒每日4、500例確診的慘況，降到每天剩2、30人確診，尤其還是在疫苗覆蓋率僅3成的狀態下，台灣幾乎是在短短70天內走完世界各國一年的旅程。過程中，動見觀瞻的防疫指揮中心功不可沒，但也因為有「老船長」在背後督軍，才能讓各部會放下成見，齊心協力度過疫情考驗。

在防疫工作上，蘇貞昌完全信任指揮中心以及專家諮詢小組，如邊境強化管理、警戒升降級、疫苗分配等，「他認為這是科學問題，非常尊重專業的意見，要從科學角度去看，不是如何下命令的問題」。

幕僚說，蘇貞昌向來都很願意聽取各部會的意見，最常掛在嘴邊的一句話就是「沒什麼人比什麼人更厲害（台語俗諺）」，碰到新的挑戰，大家就是要互相支持鼓勵，做得不好要隨時檢討改善，這也是他做事的態度跟精神。

▲▼蘇貞昌視察疫情指揮中心,不時與指揮官陳時中交換疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）

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