嘉南高屏5縣市大雨特報！南北天氣兩樣情　吳德榮：迎風多雨背風火熱

▲受到西南季風影響，吳德榮分析，今天開始中南部均有強對流發展機會，需慎防大雨。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮分析，今天（7/25）開始西南季風逐漸向北調整至台灣附近，大氣環流時十分不穩定，台灣的天氣將是迎風面和背風面兩樣情，迎風面有強對流發展潛勢，需慎防大量降雨。對此，氣象局已針對南部嘉南高屏等5縣市發布大雨特報；背風側北部至東半部則炎熱晴朗，需慎防高溫。

中央大氣系兼任副教授吳德榮於「三立準氣象・ 老大洩天機」專欄中指出，中度颱風烟花預計今天晚間起從浙江杭州灣南方進入大陸，登陸後將迅速減弱並在華南打轉；另一輕颱「尼伯特」則向北北西轉西北，撲向日本，月計27日影響本州北部。影響「東奧」的機率不能排除，但其實強度不強，不侵襲的機率也存在，應該再觀察。

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吳德榮也指出，根據最新歐洲模式指出，今天起「季風低壓」環流緩慢北移，原本位置較偏南的「西南季風」逐漸向北調整至台灣附近。「西南季風」為「行星尺度」的大氣環流，高溫高濕很不穩定，模式模擬持續至8月3日型態仍未改變。期間台灣天氣「迎風背風兩樣情」，迎風面逐日皆有強對流發展潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防「致災」的可能，絕不可小覷；背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱，需要防曬和防中暑的天氣。

▲中南部降雨機率高，北部則因位於背風側而高溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

吳德榮也說，今天苗栗以南有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，背風面北部、東半部則高溫酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑。各地氣溫北部25至38度，中部24至34度，南部24至34度，東部24至38度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明天起天氣型態雖類似，但「西南季風」逐日向北調整，不穩定大氣的影響範圍有逐日擴大趨勢；範圍較小時，常有南部略往中部擴展；範圍大時則除了中南部更擴及更多區域；雨勢大小也視大氣不穩定度而略有變化，都需逐日觀察最新的模擬。而北部、東半部則需注意連日高溫、酷熱，很容易造成熱傷害的天氣。