　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉南高屏5縣市大雨特報！南北天氣兩樣情　吳德榮：迎風多雨背風火熱

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,機車,騎車,雨衣,通勤。（圖／記者李毓康攝）

▲受到西南季風影響，吳德榮分析，今天開始中南部均有強對流發展機會，需慎防大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮分析，今天（7/25）開始西南季風逐漸向北調整至台灣附近，大氣環流時十分不穩定，台灣的天氣將是迎風面和背風面兩樣情，迎風面有強對流發展潛勢，需慎防大量降雨。對此，氣象局已針對南部嘉南高屏等5縣市發布大雨特報；背風側北部至東半部則炎熱晴朗，需慎防高溫。

中央大氣系兼任副教授吳德榮於「三立準氣象・ 老大洩天機」專欄中指出，中度颱風烟花預計今天晚間起從浙江杭州灣南方進入大陸，登陸後將迅速減弱並在華南打轉；另一輕颱「尼伯特」則向北北西轉西北，撲向日本，月計27日影響本州北部。影響「東奧」的機率不能排除，但其實強度不強，不侵襲的機率也存在，應該再觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮也指出，根據最新歐洲模式指出，今天起「季風低壓」環流緩慢北移，原本位置較偏南的「西南季風」逐漸向北調整至台灣附近。「西南季風」為「行星尺度」的大氣環流，高溫高濕很不穩定，模式模擬持續至8月3日型態仍未改變。期間台灣天氣「迎風背風兩樣情」，迎風面逐日皆有強對流發展潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防「致災」的可能，絕不可小覷；背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱，需要防曬和防中暑的天氣。

▲▼天氣 高溫 炎熱 下午溫度35度 大太陽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中南部降雨機率高，北部則因位於背風側而高溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

吳德榮也說，今天苗栗以南有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，背風面北部、東半部則高溫酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑。各地氣溫北部25至38度，中部24至34度，南部24至34度，東部24至38度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明天起天氣型態雖類似，但「西南季風」逐日向北調整，不穩定大氣的影響範圍有逐日擴大趨勢；範圍較小時，常有南部略往中部擴展；範圍大時則除了中南部更擴及更多區域；雨勢大小也視大氣不穩定度而略有變化，都需逐日觀察最新的模擬。而北部、東半部則需注意連日高溫、酷熱，很容易造成熱傷害的天氣。

ET快訊
上屆拿銅牌！中華射箭女團爆冷輸德國　無緣8強
快訊／羽球周天成東奧首勝到手！直落二擊敗瑞典選手
陸「射擊女神」爆冷出局！PO睡衣自拍照道歉　竟被罵爆急刪文
扼腕！證件妹10公尺手槍遭淘汰　想登頒獎台還有一次機會
7萬劑「快到期莫德納」收回給第七類　醫質疑1狀況：出事誰負責
5縣市大雨特報！南北天氣兩樣情　吳德榮：迎風多雨背風火熱
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東餐廳有條件內用！夜市仍限外帶　熱氣球是否舉辦研議中

嘉南高屏5縣市大雨特報！南北天氣兩樣情　吳德榮：迎風多雨背風火熱

7萬劑「快到期莫德納」收回給第七類　醫質疑冷藏狀況：出事誰負責

力拚中小學9／1到校上課　教育部2點原因曝光

疫情觀察14天重點曝！若控制好有望更鬆綁　但這點通則不變

家樂福「桂林店」關閉消毒　周一凌晨0時恢復營業

快訊／行星尺度西南季風來了！5縣市大雨　中南部狂下一周防致災

簽名檔不改「從我的iPhone傳送」？行銷大師揭原因：藏社交身價

蔡英文PO文替台灣好手集氣！釣出「楊勇緯」回應　網喊：以你為榮

日文老師跪地炸出「白嫩豪乳」！穿小可愛真理褲做家事⋯網暴動了

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

名車下橋一路衝「失控逆撞5車」　事發畫面曝！被撞駕駛受驚大叫

台東餐廳有條件內用！夜市仍限外帶　熱氣球是否舉辦研議中

嘉南高屏5縣市大雨特報！南北天氣兩樣情　吳德榮：迎風多雨背風火熱

7萬劑「快到期莫德納」收回給第七類　醫質疑冷藏狀況：出事誰負責

力拚中小學9／1到校上課　教育部2點原因曝光

疫情觀察14天重點曝！若控制好有望更鬆綁　但這點通則不變

家樂福「桂林店」關閉消毒　周一凌晨0時恢復營業

快訊／行星尺度西南季風來了！5縣市大雨　中南部狂下一周防致災

簽名檔不改「從我的iPhone傳送」？行銷大師揭原因：藏社交身價

蔡英文PO文替台灣好手集氣！釣出「楊勇緯」回應　網喊：以你為榮

日文老師跪地炸出「白嫩豪乳」！穿小可愛真理褲做家事⋯網暴動了

起底中華隊「護國神醫」帥爆！　賈永婕認證激讚：顏值身材都爆表

楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」　網友超心疼

起底台南怪警周天師！搭訕女學生傳「紅內褲健美照」　警局列汰除

徐榛蔚打AZ鼓舞鄉親　花蓮疫苗覆蓋率27.8%高於全國

大谷翔平雙長打　天使山多佛「無安打破功」飆13K勝

中華女團上屆奧運拿銅牌！今狀態起伏　爆冷輸德國無緣8強

周天成直落二瑞典東奧小組首勝到手　拼金之路取得好的開始

保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

印尼新冠疫情嚴峻　外交部：台商包機8／8返回

台東餐廳有條件內用！夜市仍限外帶　熱氣球是否舉辦研議中

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

詹家姊妹爆冷出局！他見負評傻眼

降級不解封是「賭一把」？陳時中6字反問

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

快訊／西南季風來了！5縣市大雨　中南部下一周

日文老師炸白嫩豪乳！性感擦地網暴動

滷味店員爆乳露臀太狂！網：多久都等

烟花閃台！網曝驚悚片嚇傻：台灣真幸運

回收7萬劑莫德納　醫質疑：出事誰負責

有確診者足跡　北美館關閉一天

一日球迷「觀戰戴資穎」嚇噴：太強了吧！

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

蔡英文PO文集氣　釣出楊勇緯回應

即／男人幫累計7染疫！他「Ct值12.99」曾接觸6人

更多熱門

相關新聞

快訊／西南季風來了！5縣市大雨　中南部下一周

快訊／西南季風來了！5縣市大雨　中南部下一周

中央氣象局今天（25日）清晨對嘉義以南5縣市發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。氣象專家吳中央氣象局今天（25日）清晨對嘉義以南5縣市發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，今起季風低壓環流將緩慢北移，原本位置比較偏南的行星尺度「西南季風」，逐漸向北調整至台灣附近，迎風面逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能。

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

「烟花」雨彈狂炸北台灣　致災降雨到8月

「烟花」雨彈狂炸北台灣　致災降雨到8月

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

即／5天內狂生3颱！8號尼伯特生成

即／5天內狂生3颱！8號尼伯特生成

關鍵字：

烟花颱風西南季風對流吳德榮高溫

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

楊勇緯太帥　日網暴動：喘不過氣

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

總監曝「戴資穎貼心舉動」：超出球員風範

福原愛眼裡無台灣…復出東奧陸網樂：日文都會說

2喬治亞球員搭飛機到了東京　竟發現沒報名

詹家姊妹爆冷出局！他見負評傻眼

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面