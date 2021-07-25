烟花颱風「即將登陸」　鄭明典直言2特徵：極端危險的組合！

▲烟花颱風即將登陸中國浙江舟山市。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

烟花颱風閃過台灣後，預計將在今（25）日登陸中國浙江舟山市，直插長江三角洲。氣象局長鄭明典稍早發文指出，烟花即將登陸，大潮期間，結構完整、移動緩慢的颱風登陸，極端危險的組合！

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，危險半圈通過華東多地，由於移動速度緩慢，當地防災壓力很大，且進入中國內陸後，將繼續往北移，橫掃華北。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲烟花颱風將登陸中國浙江舟山市。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）

氣象達人彭啟明則表示，烟花颱風將登陸浙江的舟山群島，除了浙江沿海將有嚴重衝擊外，預估對長江口上海附近附近衝擊也會很大。 他進一步指出，要很感恩3件事，第一，烟花沒有直撲台灣，第二，較旺盛的西南季風軸線不是正對台灣，第三，幾個水庫水位也有大幅提升。

▲烟花颱風除了浙江沿海將有嚴重衝擊外，預估對長江口上海附近附近衝擊會很大。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB粉絲專頁）

至於今天天氣，彭啟明表示，今天顯著轉偏西南風，中部以北轉晴朗高溫，中午會很熱。降雨方面，中南部要留意容易發展起來熱對流，平地有陣雨，靠山區有較大雨勢，高雄屏東山區要多留意，中南部西南風的環境為持續一陣子。