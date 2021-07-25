快訊／行星尺度西南季風來了！5縣市大雨　中南部下一周防致災

▲嘉義以南大雨特報。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（25日）清晨對嘉義以南5縣市發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，今起季風低壓環流將緩慢北移，原本位置比較偏南的行星尺度「西南季風」，逐漸向北調整至台灣附近，迎風面逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能。

►大雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局對7縣市發布「陸上強風特報」，烟花颱風外圍環流及西南風影響，新竹以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，苗栗至嘉義沿海空曠地區、大台北地區及澎湖、金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

氣象局表示，今西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨；天氣炎熱，各地高溫約34至36度，其中大台北盆地、宜蘭及金門有局部36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，花蓮縱谷及台東地區有局部38度以上高溫發生。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一、周二烟花颱風持續往偏北北西移動，本島脫離影響，苗栗以南地區天氣較不穩定，有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，周三至周六中南部地區天氣較不穩定，有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；周一北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及澎湖沿海有長浪發生的機率；周一、周二東南部有焚風發生的機率，請多注意。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起季風低壓環流將緩慢北移，原本位置比較偏南的西南季風逐漸向北調整至台灣附近；西南季風為「行星尺度」（季風從南半球跨赤道、經印度洋、孟加拉灣、中南半島、南海、台灣至中太平洋，長達6000公里以上）的大氣環流，高溫高濕很不穩定，模式模擬持續至8月3日型態仍未改變。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮提醒，台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能，絕不可小覷！背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱、需要防曬、防中暑的天氣。



吳德榮分析，今苗栗以南有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，應注意！背風面北部、東半部則是高溫、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑！



吳德榮表示，周一起天氣型態雖然類似，但西南季風逐日向北調整，不穩定（熱力及動力）大氣的影響範圍，有逐日擴大趨勢，範圍較小時，常有南部略往中部擴展，範圍大時則除了中南部，更擴及更多區域，雨勢的大小也視大氣不穩定度而略有變化，都需逐日觀察最新的模擬；而北部、東半部則需注意連日高溫、酷熱，很容易造成熱傷害的天氣。

至於雙颱未來動向，吳德榮指出，今晨2時氣象局路徑潛勢預測顯示，中颱烟花在浙江海面，向西北轉偏西，今晚從杭州灣南方進入大陸，登陸後將迅速減弱並在華南打轉；另一輕颱尼伯特向北北西轉西北，快速撲向日本，周二影響本州北部，雖說影響東奧的機率不能排除，但其實強度不強，不侵襲的機率也存在，應該再觀察。

▼雙颱未來動向。（圖／氣象局）

