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彰化縣駁「疫苗快過期沒人打」　曝第一線情況：中央不了解地方

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納7萬劑疫苗快過期，引發中央地方安排問題。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者蕭博陽彰化縣25日電

中央公布各縣市莫德納疫苗將屆效剩餘量，引發民眾關心，彰化縣衛生局長葉彥伯今天說，每劑都已排好接種對象，沒有「疫苗過期沒人打」情況，籲中央發布訊息前先與地方了解。

彰化縣今天無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，彰化縣政府下午透過網路直播說明防疫措施，多名網友關心莫德納疫苗將屆效剩餘量及如何處置，對此，葉彥伯說，中央昨天公布這些（彰化縣）疫苗剩餘數量，都是按計畫要施打的疫苗，已安排接種對象。

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葉彥伯表示，如第1類、第2類對象要打第2劑、高風險工作如港埠人員、中央專案對象、高風險疾病及重大傷病、孕婦第1及第2劑預留、居家隔離個案接觸者等，以上總數5533劑都已安排好對象、接種時間，都會在期限內打完，並沒有所謂「疫苗過期沒人打」的情況。

葉彥伯說，建議中央發布相關訊息前，還是先了解一下地方執行情形，因為「有時候在中央，不了解第一線執行情形」，發布這些訊息容易產生誤解，讓民眾與基層人員都很困擾，所以，「還是建議中央發布訊息前，先跟地方了解一下再發布，這樣比較好」。

據中央流行疫情指揮中心統計至23日深夜11時，共有3批號莫德納疫苗、約7萬劑最晚將於8月6日到期，中央將換發新一批疫苗給地方，國內不少專家建議不該回收，應直接由地方政府繼續施打，對此，指揮官陳時中今天下午說，回收只是一項備案，若打得完，就不用啟動備用計畫，也就是不需由中央「回收」。

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