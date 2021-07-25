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吳思瑤要求北市正視市場疫苗孤兒　「北投還有上千攤家尚未施打」

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，吳思瑤呼籲盡快全數打好打滿。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市副市長蔡炳坤25日表示，台北市沒有任何一劑疫苗會過期、沒有任何一劑莫德納會被中央收回，民進黨立委吳思瑤說，她接獲北投基層市場的攤商請命，目前仍有上千攤家尚未施打，呼籲台北市長柯文哲快把台北市市場的攤商全數打好打滿。

柯文哲日前抱怨台北市疫苗快過期，指揮中心發言人莊人祥昨表示，28日前會由中央收回31日後未規畫施打的疫苗。蔡炳坤25日強調，台北市各醫院的劑量都已經調配完成，在效期前可以接種完畢，26日將到各醫院盤點，確實做到沒有任何一劑疫苗過期、沒有任何一劑莫德納被中央收回。

對此，吳思瑤表示，台北市疫苗剩餘量全台最高，每一劑疫苗都是珍稀資源、不可浪費，柯文哲的「快打計畫」可以快把台北市市場的攤商全數打好打滿嗎。

吳思瑤說，她接獲攤商不斷陳情，因此要為北投基層市場的攤商請命，迄今仍有石牌的金龍市場、自強市場、北投市場外圍、新北投復興市場的上千攤家尚未施打。此外，今天早上她也接獲好市多陳情，表示北投店第一線的收銀員也尚未施打疫苗。

吳思瑤說明，經過她向經濟部了解，當初中央「市場專案」特別額外提撥疫苗共50164劑，供北北基桃的市場攤商全面施打，其中台北取得20751劑最多，新北20390劑次之，桃園分得6995劑，基隆也有2028劑。

吳思瑤指出，指揮中心提供各縣市的疫苗數目，是經濟部在今年5月31日彙整上述縣市依法設立、列管有案的公/民有零售市場、攤販集中場（含夜市）實際營業之攤商數，也就是各地政府5月31日所自行提報之數目。

吳思瑤質疑，她也不解為何台北市仍有為數眾多的市場攤家未被列入，台北市議員陳慈慧後來持續協助市場造冊後所提供的數字，前後甚至有高達6000劑至13000劑的需求落差。

吳思瑤認為，這樣暴增的數字已難追究原因，恐怕是北市府市場處的列管數與實際攤家不符，造成管理上的黑數，經過她緊急向經濟部詢問後得知，「市場專案」的其他縣市如基隆、桃園，皆無發生市場專案疫苗數不足的狀況，只有台北市仍有眾多市場自治會跳腳中，有的攤家優先施打、有的仍苦等不到。

吳思瑤批評，台北市政府不積極解決問題，又是甩鍋中央「市場不夠的自己去向中央討疫苗」，但是市場一直是疫情的熱源，籲請台北市正視市場仍有疫苗孤兒的現況。

吳思瑤也說，台北市既然有高達1.1萬劑疫苗即將過期，且蔡炳坤說説「一定打到一劑不剩」，那就問一問自家市場處，一定知道還有多少市場攤家淪為outsider，趕緊補破網，「不要只會討疫苗，認真把疫苗打好打滿」。

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