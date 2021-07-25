吳思瑤要求北市正視市場疫苗孤兒　「北投還有上千攤家尚未施打」

▲台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，吳思瑤呼籲盡快全數打好打滿。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市副市長蔡炳坤25日表示，台北市沒有任何一劑疫苗會過期、沒有任何一劑莫德納會被中央收回，民進黨立委吳思瑤說，她接獲北投基層市場的攤商請命，目前仍有上千攤家尚未施打，呼籲台北市長柯文哲快把台北市市場的攤商全數打好打滿。

柯文哲日前抱怨台北市疫苗快過期，指揮中心發言人莊人祥昨表示，28日前會由中央收回31日後未規畫施打的疫苗。蔡炳坤25日強調，台北市各醫院的劑量都已經調配完成，在效期前可以接種完畢，26日將到各醫院盤點，確實做到沒有任何一劑疫苗過期、沒有任何一劑莫德納被中央收回。

對此，吳思瑤表示，台北市疫苗剩餘量全台最高，每一劑疫苗都是珍稀資源、不可浪費，柯文哲的「快打計畫」可以快把台北市市場的攤商全數打好打滿嗎。

吳思瑤說，她接獲攤商不斷陳情，因此要為北投基層市場的攤商請命，迄今仍有石牌的金龍市場、自強市場、北投市場外圍、新北投復興市場的上千攤家尚未施打。此外，今天早上她也接獲好市多陳情，表示北投店第一線的收銀員也尚未施打疫苗。

吳思瑤說明，經過她向經濟部了解，當初中央「市場專案」特別額外提撥疫苗共50164劑，供北北基桃的市場攤商全面施打，其中台北取得20751劑最多，新北20390劑次之，桃園分得6995劑，基隆也有2028劑。

吳思瑤指出，指揮中心提供各縣市的疫苗數目，是經濟部在今年5月31日彙整上述縣市依法設立、列管有案的公/民有零售市場、攤販集中場（含夜市）實際營業之攤商數，也就是各地政府5月31日所自行提報之數目。

吳思瑤質疑，她也不解為何台北市仍有為數眾多的市場攤家未被列入，台北市議員陳慈慧後來持續協助市場造冊後所提供的數字，前後甚至有高達6000劑至13000劑的需求落差。

吳思瑤認為，這樣暴增的數字已難追究原因，恐怕是北市府市場處的列管數與實際攤家不符，造成管理上的黑數，經過她緊急向經濟部詢問後得知，「市場專案」的其他縣市如基隆、桃園，皆無發生市場專案疫苗數不足的狀況，只有台北市仍有眾多市場自治會跳腳中，有的攤家優先施打、有的仍苦等不到。

吳思瑤批評，台北市政府不積極解決問題，又是甩鍋中央「市場不夠的自己去向中央討疫苗」，但是市場一直是疫情的熱源，籲請台北市正視市場仍有疫苗孤兒的現況。

吳思瑤也說，台北市既然有高達1.1萬劑疫苗即將過期，且蔡炳坤說説「一定打到一劑不剩」，那就問一問自家市場處，一定知道還有多少市場攤家淪為outsider，趕緊補破網，「不要只會討疫苗，認真把疫苗打好打滿」。

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