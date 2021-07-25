時代力量不反對疫苗混打　陳椒華要求：請公布通過理由

▲陳椒華表示不反對疫苗混打，但請衛福部公布ACIP通過理由。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日召開會議，同意將高端疫苗納入公費接種作業計畫，指揮中心指揮官陳時中說，擬開放mRNA、腺病毒疫苗過敏者使用。對此，時代力量黨主席陳椒華表示，不反對疫苗混打，但是請衛福部公布ACIP通過理由。

陳時中說明，經過討論後，專家同意高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫；此外，也認同疫苗可以混打，第一劑為AZ、第二劑mRNA疫苗，初步從第1至3類第二劑間隔8周以上可交替接種。

陳椒華表示，高端公司疫苗目前尚未通過第三期期中報告，針對今天ACIP通過高端疫苗可混打於第一至第三類人士，請衛福部公布ACIP通過理由，勿在資訊不足狀況下，使國人成為高端疫苗的白老鼠。

陳椒華說，針對ACIP通過AZ、莫德納疫苗可混打，AZ打完八週後可混打莫德納，也請ACIP公布通過理由，除了應向國人提出相關國際研究報告及本土研究報告依據，也應該公布ACIP專家委員名單以示負責。

陳椒華認為，高端疫苗EUA通過後，由食藥署負責監管，ACIP應明確說明，是否在已確認監管情形下通過混打、以釐清混打風險發生時，中央疫情指揮中心指揮官、食藥署，及ACIP委員之相關責任。

陳椒華強調，自己不反對混打，支持依據科學資料，謹慎推動疫苗混打，前一陣子台灣缺乏疫苗，因此疫苗混打尚不宜推動，隨著疫苗數量逐漸足夠，她支持衛福部建立本土防疫研究，依據科學數據評估，再謹慎研議是否開放疫苗混打。

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