反「效忠基本法」聲明　香港129拒簽公務員中70人離職

▲香港特區政府有129名公務員不願宣誓效忠基本法，將被勒令將被勒令辭職。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

反修例風波後，香港修法要求公務員須宣誓擁護《基本法》及效忠港府，並簽署聲明。香港公務員事務局局長聶德權24日對此表示，已有17萬公務員完成宣誓及簽署聲明，另有129名公務員拒絕簽署，其中，約有70人已經離職。

據《星島日報》和法廣報導，聶德權是在出席港台《星期六問責》節目時，揭露上述訊息。對於拒簽公務員離職，他說，「因為拒絕簽署聲明，就是連基本要求都不願意公開承諾。」

在此之下，聶德權說，官方正處理有關資料，並會到立法會交代情況，強調如果公務員拒絕簽署效忠基本法的聲明，需要按照規定要求，離開公務員隊伍，目前，有約70人已離職或完成有關程序。

▲港府今年初組織高級官員宣誓效忠基本法及特區政府。（圖／CFP）

至於是否會將簽署聲明安排，擴大到退休公務員或約聘者，聶德權表示，需要宣誓者與港府有僱傭關係，購買服務合約的人士則不屬於港府僱員。但他補充，會把重點放在他們提供服務時，是否符合運作安全及保密等原則。

在此之前，香港公務員事務局在今年初，1月15日通告，要求2020年7月1日之前受聘港府的公務員進行宣誓和簽署聲明。

另一方面，港媒報導也稱，港府將對約70名，被納入「負面清單」的區議員，發出「DQ（取消資格）信」，將列名他們因當選後，不符合擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，而喪失區議員資格。

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