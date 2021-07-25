珠海「隧道透水事故」14死判罰剛出爐！　同城金海大橋5工人墜海





▲珠海金海大橋鶴洲側工地。（圖／翻攝羊城晚報）

記者陳政錄／綜合報導

剛發生「石景山隧道7·15透水事故」，釀14人罹難的大陸廣東省珠海市，25日再度發生工安意外。綜合陸媒報導，珠海市金海大橋一處施工段，發生箱樑垮塌事故，確認致5名施工人員落海失聯，目前當地正組織多方力量參與救援。

大陸官媒央視今午報導稱，事故發生在今日上午，原因和詳細情況仍待進一步核實中。隨後，《環球網》報導更新事故最新情況，表示事故發生於珠海市金灣區三灶鎮，珠機城軌金海大橋施工段右幅165-166墩邊跨梁，因箱樑垮塌事故，致5名施工人員落海失聯。

報導稱，目前，應急、海事、交通、消防、公安等單位救援力量正在現場開展緊急搜救。

在此之前，上週為預防可能接近的颱風「查帕卡」，中鐵大橋局珠機城際金海大橋項目部在召開會議後，曾於20日起啟動加固工程，在大橋鶴洲側等幾處工地進行防颱措施，目前未知墜海人員，是否與颱風加固工程有關。

▲珠海市剛於前一周，發生隧道工程14人罹難的重大工安意外。（圖／翻攝北京日報）

值得注意的是，7月15日，珠海市才剛於興業快線（南段）項目石景山隧道施工段，發生透水事故，14名施工人員被困失聯，經過一周的救援後，被困者全數罹難。

24日，珠海市官方通報，經初步調查，珠海市公安機關於7月24日對施工單位中鐵二局第三工程有限公司副總經理梁某，監理單位珠海興地建設項目管理有限公司總監胡某等6名涉案人員採取刑事拘留措施。

金海大橋，是珠海建市以來興建的橋樑中最長的一座大橋，於2018年開工，預計2021年全線通車，該橋連接橫琴新區與珠海金灣國際機場，以公鐵合建的方式，跨越磨刀門水道及泥灣門水道，路線全長9.5公里。

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