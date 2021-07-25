環時連署「赴美國德特里克堡溯源新冠」　自曝二度遭網路攻擊





▲德特里克堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」 。（圖／達志影像／美聯社)

記者陳政錄／綜合報導

近日中美對於誰是「網路攻擊來源」，爆發口水戰，而發起呼籲世界衛生組織（WHO）赴美國德特里克堡生物實驗室，調查和溯源疫情的大陸官媒《環球時報》，25日也自曝遭到2次網路攻擊，IP均來自美國境內，表達強烈譴責，還說「美國一些勢力心裡有鬼，才害怕德堡被世界盯上。」

《環球時報》，是中共中央直屬事業單位人民日報社主辦的國際新聞報紙，網站和其總編輯胡錫進，多次發表鷹派言論，引起關注。

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

7月17日，號稱為回應中國網友，對於WHO多次赴武漢進行新冠病毒溯源後，也要求WHO組織調查美國德特里克堡，因為其「安全紀錄極差」的呼籲，《環球時報》發起連署，一天就獲得超過50萬人支持。

在截至目前，已破千萬人簽名後，《環球時報》聲稱，24日晚間，中國網民呼籲WHO，組織調查美國德特里克堡生物實驗室的聯署簽名服務器，遭到兩次網路攻擊，發起攻擊的IP地址均來自美國境內。「我們強烈譴責這一網路攻擊行為。」

環時說，展開連署簽名是中國網民的神聖權利，這是中國公眾自去年疫情在全世界擴散、美國尤其深度淪陷以來逐漸形成的強烈要求。

文章還預測，隨著聯署活動的消息不斷傳開，將有更多網友加入聯署簽名，甚至很可能一些外國人也加入進來，共同要求世衛對美國德堡實驗室發起調查。

環時表示，連署已經引發美國一些勢力的擔憂，所以，「恰恰是連署簽名接近突破1000萬的時候，來自美國的網路擊發生了。」指控美國作為新冠疫情氾濫最嚴重、造成死亡最多的國家，有著最早發生並向世界輸出了疫情的重大嫌疑，而德堡實驗室在這當中的角色尤其可疑。

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