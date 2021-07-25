邊境疫情不斷　中國提供緬甸疫苗「包含克欽邦反叛軍一萬劑」

▲7月22日至24日，中國政府援助緬甸新一批新冠肺炎疫苗運抵仰光機場。（圖／取自中國駐緬甸大使館微信公眾號）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸雲南省近期境外輸入案例不斷，造成疫情防控極大壓力。在連續支援緬甸等多國新冠疫苗的背景下，據外媒報導，中國援助疫苗，包括提供給在緬甸北部活動的克欽邦反叛軍，共一萬劑，此舉也被該軍方發言人證實。

據法新社、中央社報導，克欽獨立軍（Kachin Independence Army, KIA）發言人指出，KIA已經收到由雲南官方提供的一萬劑疫苗。該發言人表示，KIA要求中國支援，而中國提供疫苗幫助我們。

▲位處中緬邊境的雲南瑞麗，近期出現本土疫情，全市展開PCR大採檢。（圖／CFP）

發言人表示，有部分疫苗已支付價款，其他疫苗屬於捐贈，但並未提供具體數量、抵達時間。

今年2月初緬甸政變以來，境內一直處於混亂狀態，醫院人手也嚴重不足，而KIA活動地點，正好緊鄰中國雲南省南部邊境。報導指，中國在緬甸影響力巨大，至今未把緬甸軍方奪權行動定義為政變，也同時和中緬邊境附近的少數族裔民兵組織維持關係。

中國國家衛健委25日通報，7月24日0時至24時，雲南新增1例本土新冠肺炎確診病例。新增境外輸入確診病例6例（含無症狀感染者轉確診1例），境外輸入皆為自緬甸入境。

7月24日，中國駐緬甸大使館表示，中國政府援助緬甸新一批200萬劑新冠肺炎疫苗，22日到24日分三批，已全部運抵仰光國際機場。

截至目前，中國向緬甸提供新冠疫苗總數達350萬劑，其中250萬劑國藥疫苗由中國向緬無償捐贈，100萬劑科興疫苗由緬政府向中國採購。

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