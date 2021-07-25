鼓勵外來人口接受採檢　移民署嘉市果菜市場宣導

▲嘉義市移民署推安心採檢防疫專案，前往果菜市場宣導 。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心延長全國疫情警戒第三級至7月26日，移民署為強化防疫工作，持續推動全國性「外來人口安心採檢防疫專案」，以「不收費、不通報、不查處」等三不原則，鼓勵有疑似感染症狀的外來人口不論合法或非法主動出面篩檢，實施期間至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日為止。移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊與服務站為了讓更多外來人口瞭解專案資訊，製作多語專案宣導傳單並派員前往藥局、東南亞商店及果菜市場等場所發放。

嘉義市專勤隊與服務站為避免與農業相關外來人口群聚造成防疫破口，積極聯繫轄內果菜市場，獲得嘉義市果菜市場大力配合宣導，除了協助向市場內攤商宣導及公布欄張貼專案傳單，並將文宣刊播於果菜市場公司LED看板，共同為防止疫情擴散盡一份心力。

水果攤商接受宣導時表示，太太是印尼籍新住民，目前在東南亞商店擔任店員，工作時會接觸到外來人口，他覺得鼓勵疑似感染症狀的外來人口出面接受採檢，不管是對外來人口本身或是商店店員都有好處，因此他會將傳單帶回去請太太協助張貼宣導。

嘉義市專勤隊隊長張添童表示，移民署「外來人口安心採檢防疫專案」以「不收費、不通報、不查處」為原則，鼓勵有疑似感染症狀的外來人口出面篩檢，以及早獲得適當的醫療協助。此外，移民署嘉義市專勤隊也配合衛生福利部宣導合法外來人口可使用新式統一證號於「COVID-19公費疫苗接種網路平臺」進行意願登記及預約施打疫苗作業。外來人口如有相關問題，可直接撥打防疫專線1922或勞動部多語言諮詢專線1955，也可以致電洽詢嘉義市專勤隊(電話：05-231-3609)或嘉義市服務站(電話：05-216-6100)協助。

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