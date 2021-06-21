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移民署「安心採檢防疫專案」　嘉義市專勤隊多管道宣傳

▲移民署「安心採檢防疫專案」，嘉義市專勤隊多管道宣傳 。（圖／移民署嘉義市專勤隊提供）

▲移民署「安心採檢防疫專案」，嘉義市專勤隊多管道宣傳 。（圖／移民署嘉義市專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期我國疫情平穩，但仍不可鬆懈，移民署為強化防疫工作，接續推動全國性「外來人口安心採檢防疫專案」，以「不收費、不通報、不查處」鼓勵有疑似感染症狀的外來人口出面篩檢，實施期間至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日為止。對於合法、失聯移工或逾期停、居留之外來人口，符合專案資格者，依縣市政府規定提供免費篩檢，且不會因接受篩檢及治療而被通報及查處，警政或移民等治安機關也不會在快篩站或其他篩檢處所執行查緝。

▲移民署「安心採檢防疫專案」，嘉義市專勤隊多管道宣傳 。（圖／移民署嘉義市專勤隊提供）
為讓外來人口瞭解專案資訊，移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊持續派員至轄區外來人口易聚集之東南亞商店與藥局等處所，發放宣導傳單，同時拜會里鄰長，希望透過里鄰社區的力量策動有感染症狀的外來人口接受採檢。

此外，嘉義市專勤隊也透過網路社群媒體與電話宣導等多管道宣傳方式，向新住民及移工朋友提供專案資訊，並宣導中央流行疫情指揮中心製作翻譯為7國語言版本之「防疫大作戰」影片文宣(影片請至「新住民培力發展資訊網」影音專區網址

https://pse.is/3gmgwj瀏覽)，提醒移工朋友儘量減少群聚及非必要之外出、落實外出佩戴口罩等防疫工作，齊心協力防止疫情擴散。

▲移民署「安心採檢防疫專案」，嘉義市專勤隊多管道宣傳 。（圖／移民署嘉義市專勤隊提供）

嘉義市專勤隊隊長張添童呼籲，外來人口不論身分合法或非法，如曾與確診者有密切接觸或有疑似症狀應立即出面就醫篩檢，及早獲得適當的醫療協助。外籍人士如有篩檢相關問題，可直接撥打防疫專線1922或勞動部多語言諮詢專線1955，也可以致電洽詢嘉義市專勤隊協助（電話：05-231-3609）。

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