　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快車道螃蟹式右轉！科技總座拒檢落跑遭吊照喊：前方一堆違停小黃

▲▼ 北市大安區忠孝東路四段、復興南路一段路口處。（圖／翻攝Google Maps）

▲李男在北市大安區忠孝東路四段、復興南路一段路口處違規右轉拒檢逃逸遭吊照、開罰。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳羿妏／台北報導

李姓某科技公司總經理2020年9月6日下午4時許，開車行經北市大安區忠孝東路四段、復興南路一段路口處（SOGO百貨忠孝館前）時，未先從快車道駛入外側車道，直接橫切右轉，遭警方攔查。李男聲稱「百貨前臨停多部計程車」才會不得已橫切右轉，隨後開車駛離。事後李男被認定拒檢逃逸，遭吊扣駕照6個月、處罰鍰2萬600元，而他不服裁決，提出抗告。法院日前審理後，判李男敗訴，可上訴。

判決指出，李男主張，他有向員警說明當天下午SOGO百貨前，有多部臨停計程車，在路況不允許的情況下，才會從右邊第二道車道右轉，且當時車內仍有妻小，他也有向警方表示「如果你要開罰單，你就開吧」，說完就緩緩地將車子駛離現場。

李男說，不服員警取締，就要處罰逃逸和吊扣駕照6個月，是否處罰過重？身為科技公司總經理的他，公司位於新竹，住家則在木柵，平日上下班皆是自己開車，且一家三口也只有他會開車，因此請求原處分撤銷。

然而，當時攔查的大安警分局則指出，當天李男說完「你知百貨前方臨停計程車嗎？」拒絕配合稽查，便加速駛離現場，本案依法舉發並無違法之處。此外，攔查李男之前，值勤員警已將現場違規臨停計程車的狀況排除，因此無李男所稱的「違停狀況」。

對此，台北地院勘驗事發畫面，李男確實有違規右轉情事，且員警持指揮棒、吹哨要求李男停車、出示行照，但李男卻未能配合，關上車窗，見員警拍打車窗示意，仍駛離現場，因此裁決無誤，判李男敗訴，全案仍可上訴。

ET快訊
振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光
東奧第1個世界紀錄誕生！　澳洲女子4x100米自由式接力碾壓
「台灣球王」盧彥勳東奧首戰落敗！20年球員生涯結束
快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐！千萬得主是你嗎？
吳亦凡KTV狂歡「20女 vs. 4男」恐怖細節曝光！　20
威力彩上看8.2億！4星座中獎撇步一次看　「金牛座」今晚切記
楊勇緯爸爸更帥！深邃五官「撞臉男星」20年神照出土　鄉民全炸
福原愛東奧看一半「想到北京奧運」！　鬆口曝32年來第一次
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男持槍闖車行喊不要動　他衝出去報警結果逆轉！「驚喜」代價出爐　

保時捷休旅「違規左轉」…撞上直行機車！　2男彈飛急送醫

快車道螃蟹式右轉！科技總座拒檢落跑遭吊照喊：前方一堆違停小黃

正妹獨步飯店長廊！噁男突伸雙手狂揉、下體猛頂　她崩潰尖叫

19歲女鯉魚潭邊失控自撞　卡石頭堆胸撞方向盤受困急送醫

蘇花公路轎車撞護欄！駕駛噴飛10米深邊坡　警消用繩索接力搶救

萬華女童發燒被疑染疫診所不敢收　父母求助警急送台大救命　

女友抱怨違停遭拖吊　他持球棒怒砸拖吊場辦公室！5警壓制送辦

1萬伏特高壓電線掉落水田　「霹靂啪啦」火光四射嚇壞民眾

醉男撞電桿畫面曝！酒駕衝刺「彎不過」　車頭解體前輪噴飛

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

台灣首面獎牌開張！楊勇緯創紀錄 勇奪東奧銀牌...寫下柔道歷史新頁

男持槍闖車行喊不要動　他衝出去報警結果逆轉！「驚喜」代價出爐　

保時捷休旅「違規左轉」…撞上直行機車！　2男彈飛急送醫

快車道螃蟹式右轉！科技總座拒檢落跑遭吊照喊：前方一堆違停小黃

正妹獨步飯店長廊！噁男突伸雙手狂揉、下體猛頂　她崩潰尖叫

19歲女鯉魚潭邊失控自撞　卡石頭堆胸撞方向盤受困急送醫

蘇花公路轎車撞護欄！駕駛噴飛10米深邊坡　警消用繩索接力搶救

萬華女童發燒被疑染疫診所不敢收　父母求助警急送台大救命　

女友抱怨違停遭拖吊　他持球棒怒砸拖吊場辦公室！5警壓制送辦

1萬伏特高壓電線掉落水田　「霹靂啪啦」火光四射嚇壞民眾

醉男撞電桿畫面曝！酒駕衝刺「彎不過」　車頭解體前輪噴飛

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

「這錢賺得下去？」他替90歲阿婆裝潢怒了　驚見全偷工減料險崩塌

中央將收回屆效莫德納　北市：會做到「沒有任何一劑被收回」

烟花颱風12時30分登陸浙江舟山　上海地鐵兩條線路停運

三級作戰70天／「沒有誰比誰厲害」　蘇貞昌「老船長」抗疫臨危不亂

今夏必吃的「芒果甜點」！鬆軟舒芙蕾、抹茶千層蛋糕 　加進去都超搭

僅開放線上訂位！添好運、了凡部分門市7／27起恢復內用

東奧第1個世界紀錄誕生！　澳洲女子4x100米自由式接力碾壓摘金

奧地利馬術選手「怕馬牙疼」退賽！　她忍痛臨時宣布：健康大於一切

盧彥勳東奧首戰不敵茲維列夫　台灣球王20年球員生涯結束

社會熱門新聞

吃定OL「沒內褲又好欺負」　惡狼4度性侵她

和輕熟女旅館激戰花6200　嫩男越想越吃虧報警

通緝犯駕車前後撞　警連開2槍逮人

8秒驚悚畫面曝！苗栗「邊坡整片滑落」直擊

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

快訊／7旬翁台中機場公車候車亭輕生

起底台南怪警周天師！警局列汰除

女醫學生被害妄想傳：溶屍、王水　遭強制住院治療

男大生開新車進海灘「沉了」！最後人車合照曝

強吻襲臀正妹黨工！綠營老色男：親妳妳要高興

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

女童發燒被疑染疫　警急送台大救命

怪警被爆「前世今生還債」搭女大生

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押逼吐800萬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

快訊／新北市議員唐慧琳罹胰臟癌離世　享年49歲

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

吃定OL「沒內褲又好欺負」　惡狼4度性侵她

戴資穎神角度短球回擊「幾乎貼地」　網驚呼

2喬治亞球員搭飛機到了東京　竟發現沒報名

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面