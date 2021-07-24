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美國加購2億劑輝瑞！　含6500萬劑「12歲以下兒童用」疫苗

▲▼日本研究指出，年輕女性接種2劑輝瑞疫苗，可增加愈多抗體。（圖／路透社）

▲ 美國合計購買5億劑輝瑞疫苗。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國合作夥伴BioNTech於23日表示，美國政府額外購買2億劑新冠疫苗，以便日後有需要可供兒童接種，或作為加強劑，使得美國購買的輝瑞疫苗劑量合計達到5億，其中2.08億劑已經交付。

根據《路透社》，拜登政府官員透露，這項協議內容包括輝瑞將提供6500萬劑12歲以下兒童用疫苗，一旦疫苗被批准用於此一年齡層，部分可以馬上交貨。美國政府還可選擇購買專門對付變種病毒的新配方疫苗。

美國去年與輝瑞簽署協議，以近20億美元價格購買1億劑疫苗，並可選擇加購5億劑。輝瑞及BNT皆表示，美國加購的劑量大部分可在今年年底前提供，其餘9000萬劑則在明年4月30日前交付。

隨著Delta變異株蔓延全美，導致確診數激增，引發各界對於今秋是否需要追加劑量的討論。輝瑞及BNT已經針對Delta病毒研發新配方疫苗，計畫未來幾周內展開試驗。但他們強調，現有疫苗也對變種病毒有效。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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