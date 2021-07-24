東京鐵塔見「青天白日滿地紅」　並排美日國旗！網感動炸

▲台灣國旗與日本、美國國旗並列掛在東京鐵塔上。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

東京奧運昨（23）日在昨日晚間終於正式開幕，中華隊在本屆奧運中，除了進場時NHK主播以「台灣」之名稱呼，更有網友發現，在東京鐵塔上出現「台灣國旗」，讓不少人看了直呼好感動。

臉書粉絲專頁「日本人の日本旅遊指南」在昨晚發文寫道，「東京鐵塔奧運點燈！超美啊～有發現亮點嗎？」，貼文附上的照片中，可以見到七彩燈光佈滿東京鐵塔，絢爛無比。

有一張照片是各國國旗掛在東京鐵塔上的畫面，仔細一看，不難發現台灣「青天白日滿地紅」的國旗也在其中，除了非奧運會常見的「中華台北」會旗，同時也和美國、日本、韓國等國的國旗並排在一起。

貼文一出引起近萬人按讚、近500次分享，網友們看了後紛紛留言，「我們的國旗飄揚了太感動了，謝謝日本！」、「美國、日本、台灣，三國國旗排在一起！同盟！ 日本人 在細節很用心呢！謝謝日本！」、「亮點就是台灣國旗跟日本國旗排在一起」、「台日友好」、「多久沒在國際賽看到我們的國旗了」、「超感動，謝謝日本」。