台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

▲反年改民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，引發許多軍公教退休人士不滿，在藍白聯手下，立法院日前三讀修法，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。台灣民意基金會今（19日）公布最新民調，36%贊成停砍公教年金，48%反對，不贊成者比贊成者多12.2個百分點。且強烈反對者多達二成八。若與年齡層交叉分析，則除了20-24歲外多數不贊成立，若與政黨傾向交叉分析，就連藍白支持者也都有三成以上反對。

民調詢問，「立法院上禮拜五（12/12）三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革。一般說來，您贊不贊成這項修法？」結果發現：13.5%非常贊成，22%還算贊成，19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成，10%沒意見，6.8%不知道。



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，並回溯到2024年1月1日，中止蔡英文時代的年金改革。這對大力推動這項修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。

從年齡層看，除了20-24歲外，其他年齡層皆呈現多數不贊成立法院此次修法停砍公教年金。具體地講，20-24歲，四成六贊成，二成九不贊成；25-34 歲，三成七贊成，四成九不贊成；35-44歲，三成一贊成，五成三不贊成；45-54 歲，三成九贊成，四成六不贊成；55-64歲，三成五贊成，五成二不贊成；65歲及以上，三成三贊成，四成一不贊成。

從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者對此次修法停砍公教年金，看法南轅北轍；此外，值得注意的是，在野黨支持者內部意見並非高度凝聚。具體地講，民進黨支持者，一成五贊成，七成四不贊成；國民黨支持者，五成八贊成，三成不贊成；民眾黨支持者，五成三贊成，三成二不贊成；中性選民，三成九贊成，二成八不贊成。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。