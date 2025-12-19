藍白砲轟大法官淪打手　綠營：憲法法庭可以審你們要提的彈劾案了

▲民進黨立院黨團召開「回應憲法法庭判決」記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨去年12月力推《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，歷時一年空窗期，憲法法庭今（19日）做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。也因此憲法法庭復活。對於在野黨批評，民進黨團回應，在野黨主張要對現任總統提出彈劾，就算彈劾案成立，也要回到憲法法庭的審理，在野黨的彈劾案得以審理，這也是這一次114憲判1號的重要作用。

國民黨、民眾黨去年12月力推《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，歷時一年空窗期，憲法法庭今（19日）做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力，也因此憲法法庭復活。

對於在野黨批評，民進黨團書記長陳培瑜則表示，什麼事情都劍指賴清德是最容易推託的方法，也是最好用的遮羞布，確實在野黨對於今天的審判結果是不滿意的。他們不滿意是因為不開心看到人民的權益得獲伸張？不願意看到人民還有非常多的案子被憲法法庭協助？他們應該站出來和人民交代。

陳培瑜指出，不要忘了在野黨早上還有一場所謂的反獨裁記者會，憲法法庭讓人民權益得獲保障，也可以回應後續的彈劾案，畢竟憲法法庭絕對是彈劾案關鍵角色，後續還可以協助審理，如果有機會送出立法院的話，他們應該非常清楚，這就只是話術、遮羞布、操弄人民對於相關程序不理解的重點而已。

黨團幹事長鍾佳濱也表示，在野黨主張要對現任總統提出彈劾，就算彈劾案成立，也要回到憲法法庭的審理，在野黨的彈劾案得以審理，這也是這一次114憲判1號的重要作用。