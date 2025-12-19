　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僅5大法官宣判憲訴法違憲　國民黨團轟：鷹犬維護賴清德的獨裁權

▲▼ 國民黨團召開「可恥! 大法官淪賴清德司法戒嚴打手! 」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「可恥! 大法官淪賴清德司法戒嚴打手! 」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

藍白在野黨去年修正憲法訴訟法，規定大法官未達15人，總統應於2個月內補足提名，參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。憲法法庭今（19日）判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。國民黨團下午召開記者會轟，大法官已經淪為賴政府獨裁者的鷹犬，基本上就是要維護賴清德的獨裁權。

國民黨立委翁曉玲指出，剛剛看到大法官做出對憲訴法違憲的判決，憲訴法修法無效。但從過去案例看到，少數大法官做成判決，無法建立公信力，所以立法院才提出修法，將評議門檻提高到2/3，但今天竟然只有5位大法官參與憲法判決的審議，其中還有1位針對部分理由提出不同意見，嚴格來說只有4位宣告違憲，這不是很可恥的事情嗎？

翁曉玲指出，現在有8位大法官，7位尚待提名，8位大法官中有3位沒有出席這次的憲法判決，5位大法官是在今天憲法法庭參與討論評議，看起來以後重要的憲法解釋，就會只有5位大法官參與審議，過半數就可以決定是否違憲，也就是3位就可以決定重要釋憲案違憲或不違憲，真的是滑天下之大稽，絕對不允許極少數大法官控制這麼重要的釋憲爭議。

翁曉玲說，這次判決裡面，她認為非常不妥，還介入立法院的程序自主權，敬告5位大法官，過去的憲法判決，對於立法自主權都予以尊重，今天大法官做成這樣的判決，證明大法官已經淪為賴政府獨裁者的鷹犬，基本上就是要維護賴清德的獨裁權。

至於今天這樣的判決對於後續有何影響？翁曉玲說，目前有5個重要的法案仍在細數中，包括選罷法、114年總預算案、才修正通過的財劃法，還有警察人員人事條例、軍人加給，都在憲法法庭中，可以預期，這些重要法案會隨著行政院認為違憲，就宣告違憲，只要賴政府不喜歡、不滿意的法律，行政院就會提起釋憲，由大法官做成違憲判決，今天是中華民國憲政史上最黑暗的一天。

羅智強表示，賴清德變袁世凱，大法官成籌安會。1915年袁世凱稱帝時，還找了6位政界人士公開勸進；如今賴清德只要5位大法官就夠了，可見今日局勢之荒謬。甚至不必國民黨開記者會，8位現任大法官中，就有3位提出不同意見，公開法律意見書，直指這樣的憲法法庭並未依法、合法組成，其所作成的判決，合法性自然必須受到嚴重質疑。

羅智強指出，至少還有3位有良知的大法官，但那5位大法官卻在公然違法、公然逾越憲法法庭法定人數的情況下，在同僚已經站出來反對之際，仍執意作出這個真正違憲、卻反過來指控立法院違憲的「超級違憲判決」。大法官自己違憲，這是中華民國憲法之恥。

羅智強強調，國民黨將嚴正譴責這項違法判決的大法官，對賴清德的彈劾已經啟動，也要一併向國人揭露這5位大法官，如何成為「滿朝賴皮的官員」，以「死豬不怕滾水燙」的姿態，替賴清德鋪設通往「大皇帝」的紅地毯。國民黨將走進全國，迎向憲政時刻，守護中華民國憲法。

翁曉玲表示，這次判決僅有5位大法官參與，但依現行憲法訴訟法規定，必須由8位大法官中至少2/3出席、也就是6位大法官參與評議，憲法判決才能合法作成；然而實際上，另有3位大法官並未出席、也未參與評議，因此這5位大法官所作成的憲法判決，本身就是違憲、違法的判決。

翁曉玲指出，對於違憲、違法的判決，沒有遵守的必要；而未出席評議的3位大法官，也已透過不同意見表達立場，明確指出這是一項無效判決。她強調，必須讓國人清楚了解，不符合現行法律規定所作成的判決，都是違憲、無效的判決，人民不需要遵守。
 

