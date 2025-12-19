　
政治

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

▲▼立法院會今三讀通過規模5700億元的韌性特別預算，眾所矚目的普發現金案無異議通過。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院會確定延長到明年一月底。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團提案本會期延至明年1月31日、無縫接軌下一會期，今（19日）立法院會表決該案，最終在藍白合作下，108位立委投票，贊成59位、反對49位，贊成者多數，通過該案，本次立院會期確定延長至明年1月31日。

民眾黨團上月提案延會，並表示，行政院在明年度總預算案中，未依法編列經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，而且截止11月13日為止，仍不願依法追加編列預算，由於總預算案有待立法院審查，因此延長會期。

該案昨由民眾黨團總召黃國昌召集協商，不過朝野無共識，15分鐘就破局散會，今立法院會表決該案，最終在藍白合作下，108位立委投票，贊成59位、反對49位，贊成者多數，通過該案，本次立院會期確定延長至明年1月31日。

民眾黨團幹事長陳昭姿昨表示，行政院不依法編列預算，政院不肯撤回總預算案補編，導致無法付委審查，就算此刻重新送案，法定休會只剩2周，為了替人民看緊荷包，民眾黨團提出延會。國民黨團僅表示贊同意見。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，立法院自己不審查總預算，再說時間不夠需要延會，顯然有點理虧；且立法院現已違反「應於會計年度結束前一個月審議完竣」規定，自己未能依法履行義務，卻要立法院全體配合，以至於立委、公務員配合延會，恐讓公帑虛擲。

12/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，《ETtoday新聞雲》以一張圖表，讓讀者了解彈劾總統所需具備的相關法律要件與難度。

立法院會期延長民眾黨預算案藍白合國民黨民眾黨

