政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會選台北市長？王世堅3原因秒答　笑蔣萬安「斷奶了」

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告,市議員王世堅送給蔣萬安一組螺絲起子。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安首度赴市議會進行施政報告，當時王世堅送了一組螺絲起子。（資料照／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

民進黨立委王世堅因一首〈沒出息〉爆紅，在年輕族群擁有高支持度，外界猜測他可能會被徵召參選下一屆台北市長，遭到本人強烈否認，但談及台北市長蔣萬安施政表現，他則直言，近3年市政只能以「中規中矩」形容，缺乏亮點，更搞笑地說，蔣萬安如今已經「斷奶了」。

主持人姚惠珍在「人生逍姚遊」中問及，台北市選戰太困難，如果主席賴清德徵召「這一局沒有你不行」，是否會參選？王世堅笑稱，以他的了解，「主席絕對不會這麼說，『沒有誰不行』」，且至今主席也沒有任何表示，加上他對政治沒有什麼企圖心，現在能重回立法院已經是人生最大光榮，可以寫進族譜了。

王世堅強烈否認參選，直喊黨內人才濟濟「輪不到我」，推薦鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄和高嘉瑜，從各層面來說，他們的學經歷和從政過程都是很好的人選。

說到台北市長，王世堅分析，蔣萬安是非同小可的一位候選人，身為蔣家第三代，被視為國民黨「儲君」，未來勢必挾台北市聲勢「大舉進攻中央」，甚至可能讓「蔣總統」的稱呼再次出現，這也是多數國民黨支持者的高度期待。

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告,市議員王世堅送給蔣萬安一組螺絲起子。（圖／記者李毓康攝）

他認為，蔣萬安具備「孤臣孽子、百毒不侵」的政治形象，除非民進黨出現能人異士，否則要在台北市突破並不容易，挑戰者必須抱持「必死決心」應戰。

回顧蔣萬安近3年的台北市執政，王世堅以「中規中矩」4個字形容其表現，蔣萬安沒有出大差，但也沒有太大的亮點。根據他的觀察，剛上任的前7、8個月，蔣萬安表現出一定的「依賴性」，當時老一輩派遣了一些市政老師來輔佐，如今這部分好了很多，形同「斷奶」。

話鋒一轉，王世堅也點名國民黨主席鄭麗文表示感謝，形容對方口才出眾，但立場鮮明，笑說是「送給民進黨一份大禮」，一位這麼好的在野黨主席，這點值得綠營善加運用。

12/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

