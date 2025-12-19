財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

▲高雄市議會第4屆第6次定期大會閉幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會第4屆第6次定期大會於今（19）日結束為期80天的議程，由議長康裕成敲下議事槌宣告閉幕，不過受到《財政收支劃分法》修正草案及中央補助款等不確定因素影響，導致這會期未完成市府2042億總預算案三讀，目標明年農曆年前完成。高雄市長陳其邁則率領市府團隊感謝議會的監督與協助，期待未來持續共同合作為高雄努力。

議長康裕成於閉幕典禮表示，由於《財政收支劃分法》修正草案及中央補助款等不確定因素影響，本會期總預算案未能如期審議完畢，她除向市民致歉外，並同時宣布將於明年1月12日至1月30日召開臨時會，務求在農曆年前完成預算審議。

高雄市政府今年度總預算規模達到2042.22億元，包括歲出編列1980.22億元，以及還債編列62億元，預算規模達到歷史新高，其中最主要特點在於本年度淨舉借債預算49.81億元，較上年度減少2.19億元，是縣市合併後15年來新低。

▲陳其邁率市府團隊感謝議會監督與支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

康裕成表示，這是一個非常辛苦的會期，尤其受到《財劃法》修法與中央多項未確定因素的衝擊，導致總預算審議進度受阻。為確保市政運作不受影響，議長康裕成呼籲市府團隊把握時間，在明年臨時會召開前，加強與議員溝通，以利完成總預算審議。

康裕成也提到，本屆議會展現了高度的活力與專業，她觀察到現在的議員組成相當年輕且極具主見，這對市政發展是正向的。

最後康裕成除了感謝議會同仁與市府團隊的辛勞，也提前送上新年祝福，希望明年一整年的議事運作都能順暢無礙，更期許市府團隊在最後一年的任期內，能與議會攜手並進，交出亮麗的成績單。