直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

▲藍白兩黨立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，媒體人黃暐瀚表示，彈劾總統根本辦不到，要76席立委同意、憲法法庭通過，真想彈劾總統，恐該倒閣重選。他強調，怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

黃暐瀚表示，倒閣換掉卓榮泰院長這條路，自己一直沒有多談。理由很簡單，倒閣換院長，還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

黃暐瀚指出，但現在藍白決定要提「彈劾」，那就得說清楚，第一，倒閣（院長下台）：可成（57席立委同意，總統解散國會，60天內重選），但解決不了問題。

黃暐瀚指出，第二，彈劾總統：根本辦不到。（76席立委同意，憲法法庭通過）、第三，罷免總統：根本辦不到。（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）。

黃暐瀚表示，簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能，除非，倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案，送出立院（憲法法庭癱瘓中，仍無用）；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。

最後，黃暐瀚認為，怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）