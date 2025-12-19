　
政治

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

▲▼行政院長卓榮泰不副署民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲行政院長卓榮泰不副署民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

由於修法後舉債將超過法定債限，行政院長卓榮泰日前宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，創下憲政史上首例。台灣民意基金會今（19日）最新民調顯示，39%民眾支持卓榮泰不副署、43%反對，不支持者比支持者多3.6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國人對卓榮泰不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

民調詢問：「立法院最近（12/5）否決行政院所提「（在野黨版本）財政收支劃分法」覆議案。對此，行政院長卓榮泰表示：「對於（立法院）不經正常議事程序的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」也就是說，他將不副署、不執行這項立法院通過的法案。請問您支不支持他這項作法？」 結果發現：25.5%非常支持，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道、拒答。

若從職業背景看，有一條清楚的社會分歧線橫切過士農工商各界。具體地講，自營商/企業主，四成四支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，四成四不支持；高階白領人員，三成二支持，五成九不支持；基層白領人員，四成支持，四成一不支持；軍公教人員，三成六支持，四成二不支持；勞工，四成支持，三成八不支持；農民，四成七支持，四成一不支持；學生，四成三支持，四成七不支持；家庭主婦，三成八支持，三成八不支持；退休人員，四成三支持，三成七不支持。

從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者有非常明確的不同態度，而中性選民絕大多數和在野黨站同一邊。具體地講，民進黨支持者，八成支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，只有7.8%不支持；國民黨支持者，4.6%支持，八成不支持；民眾黨支持者，一成九支持，七成五不支持；中性選民，一成七支持，四成六不支持，三成七沒意見、不知道。

游盈隆表示，對於卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，社會各界態度嚴重分歧，明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開。這也顯示大罷免政治風暴平息四個月之後，風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

12/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

卓榮泰財劃法民調政治分歧立法院國民黨民進黨民眾黨行政院

