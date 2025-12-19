　
社會 社會焦點 保障人權

獨／國安機敏案要簽「保密告知書」　律師圈怒「被羞辱」炸鍋了

▲▼ 法務部外觀 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲防堵律師洩密，法務部近日發函全國律師公會指出國安案須簽保密告知書。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

為防堵偵查資訊外洩、補強國安案件辦案防線，法務部近日發函全國律師公會，要求檢察官偵辦國安案件時，若須向辯護人揭露卷內機敏資訊，應提示並要求律師簽署「保密義務告知書」。相關措施曝光後，引發律師圈反彈，不少律師直言感覺被羞辱，質疑是否被當成不懂法律。

法務部於12月15日發函台北律師公會，公文主旨明載，檢察機關偵辦刑事案件時，認有促請律師注意保密義務及相關法律責任之必要，將採取保密義務告知措施，並請律師公會轉知所屬會員。

法務部在說明中指出，此一作法係依今年10月22日召開的「114年度本部律師業務聯繫會議」臨時動議提案決議辦理。函文並點出，近來發生數起律師洩密案，已影響檢察機關追訴犯罪與司法信賴。

法務部說明，鑑於國安案件之特殊性，相關程序參與者尤應嚴守保密義務，未來檢察官偵辦國安案件時，於訊問或提示證據過程中，如須向辯護人揭露卷內涉及國防、軍事、國家機密或其他依法應保密的機敏資訊，為求周延保密，將提示「保密義務告知書」，藉此提醒辯護人妥適保管辯護過程中所取得的相關資訊，避免觸法或違反律師倫理規範。

▲▼ 。（圖／AI）

▲恐使檢辯雙方在國安案件中的角色界線更為緊繃。（圖／AI）

實務上，這項作法也等同要求辯護律師在接觸卷內機敏資訊前，須以白紙黑字簽名的方式，確認已知悉相關保密義務及法律責任。相較過去多以口頭提醒或職業倫理概括要求，如今透過書面告知並留存簽署紀錄，相關程序趨於形式化，律師在國安案件中的角色，也被明確納入可供事後檢視與究責的制度流程。

隨函檢附的「保密義務告知書」內容亦載明，律師就國防秘密、軍事秘密、國家機密、國家安全法之公務秘密，或刑法所稱國防以外秘密等依法應秘密事項，負有保密義務；若有故意或過失洩漏、交付或其他違法情事，將依法依刑法、國家機密保護法、國家安全法及國家情報工作法等規定追訴處罰，並依法移付律師懲戒。

不過，這項制度性要求在律師圈內迅速引發議論。有律師指出，保密義務本就是律師執業的基本法律義務與倫理要求，如今再以書面告知方式重申，「難免讓人感覺是在質疑專業」。也有律師直言，這樣的作法彷彿預設律師可能成為洩密的一方，甚至反問「是不是暗示當律師的都沒唸過法律」。

另有律師認為，檢察官本就掌握是否揭露卷證資訊的裁量權，如再要求辯護人簽署告知書，實務上恐形成無形壓力，使辯護角色在國安案件中被進一步制度化限制，進而引發辯護權是否遭弱化的疑慮；也有人質疑，僅針對律師強化書面告知，是否反而加深檢辯之間的不信任感。

隨著「保密義務告知書」納入實務運作，國安案件中揭示卷內資訊的程序，勢將更加制度化，相關制度如何在確保國家安全與刑事訴訟正當性間取得平衡，仍待觀察。

