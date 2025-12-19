今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

▲原PO哀號，美美的毛衣至今還穿不到。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管下周又會有一波降溫，但仍未達冷氣團等級。對此，一名女網友哀號，今年冬天幾時才可以穿到漂亮毛衣，就怕放在衣櫃裡要生灰塵了。文章曝光後，一票網友笑虧，「台灣真的短袖可以穿10個月」、「聽說好市多的生鮮區可以」、「屏東現在還在穿吊嘎」。

一名女網友在Threads感嘆，明明已是冬天，自己卻依然穿著薄長袖甚至短袖，忍不住喊話「不好意思台灣，我買的那些漂亮毛衣到底什麼時候才能穿？」

底下引來萬人討論，「聽說好市多的生鮮區可以」、「昨天台中可以穿背心」、「北部也穿不到，上次冷一點點穿薄毛衣熱到流汗，厚毛衣完全沒拿出來的機會」、「到現在還在穿短袖」、「那些毛衣都是留著去國外旅行穿的」、「硬要穿上新毛衣，結果爆汗」、「我的長袖都是為了出國過冬買的，屏東現在還在穿吊嘎」、「今年好熱...都快冬至了」、「台灣真的短袖可以穿10個月，不用冬裝」、「今年真的超誇張，甚至不用穿保暖衣」。

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，今（19日）南方水氣逐漸北上，越晚各地下雨機率越高，明日上午是最容易下雨的時刻，加上東北季風吹拂之下，全台灣濕涼感會相當明顯。

中央氣象署技正謝佩芸指出，本周日東北季風增強，北台灣氣溫將下降，感受轉涼；中南部因天氣轉晴，白天高溫回升，日夜溫差明顯，預計下周二東北季風減弱，北台灣氣溫回升。

溫度方面，謝佩芸表示，昨日影響台灣的東北季風今日逐漸減弱，但受雲層覆蓋，中南部白天氣溫較昨日明顯下降；北部因季風減弱，氣溫反而回升。白天高溫約22至25度，夜晚及清晨回升，低溫約17至19度，整體舒適略帶涼意。今明兩天天氣型態相似，南北溫度差不多。

至於下一波東北季風將於下周三（24日）影響，北部氣溫先下降，中南部影響較小，至下周四聖誕節氣溫才轉降。整體而言，這波冷空氣仍屬東北季風等級，尚未達冷氣團標準。