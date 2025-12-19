　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO哀號，美美的毛衣至今還穿不到。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管下周又會有一波降溫，但仍未達冷氣團等級。對此，一名女網友哀號，今年冬天幾時才可以穿到漂亮毛衣，就怕放在衣櫃裡要生灰塵了。文章曝光後，一票網友笑虧，「台灣真的短袖可以穿10個月」、「聽說好市多的生鮮區可以」、「屏東現在還在穿吊嘎」。

一名女網友在Threads感嘆，明明已是冬天，自己卻依然穿著薄長袖甚至短袖，忍不住喊話「不好意思台灣，我買的那些漂亮毛衣到底什麼時候才能穿？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來萬人討論，「聽說好市多的生鮮區可以」、「昨天台中可以穿背心」、「北部也穿不到，上次冷一點點穿薄毛衣熱到流汗，厚毛衣完全沒拿出來的機會」、「到現在還在穿短袖」、「那些毛衣都是留著去國外旅行穿的」、「硬要穿上新毛衣，結果爆汗」、「我的長袖都是為了出國過冬買的，屏東現在還在穿吊嘎」、「今年好熱...都快冬至了」、「台灣真的短袖可以穿10個月，不用冬裝」、「今年真的超誇張，甚至不用穿保暖衣」。

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，今（19日）南方水氣逐漸北上，越晚各地下雨機率越高，明日上午是最容易下雨的時刻，加上東北季風吹拂之下，全台灣濕涼感會相當明顯。

中央氣象署技正謝佩芸指出，本周日東北季風增強，北台灣氣溫將下降，感受轉涼；中南部因天氣轉晴，白天高溫回升，日夜溫差明顯，預計下周二東北季風減弱，北台灣氣溫回升。

溫度方面，謝佩芸表示，昨日影響台灣的東北季風今日逐漸減弱，但受雲層覆蓋，中南部白天氣溫較昨日明顯下降；北部因季風減弱，氣溫反而回升。白天高溫約22至25度，夜晚及清晨回升，低溫約17至19度，整體舒適略帶涼意。今明兩天天氣型態相似，南北溫度差不多。

至於下一波東北季風將於下周三（24日）影響，北部氣溫先下降，中南部影響較小，至下周四聖誕節氣溫才轉降。整體而言，這波冷空氣仍屬東北季風等級，尚未達冷氣團標準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發現金加碼！新東陽4國道服務區送萬元現金　連4週灑16萬

今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

今年「剩8天可上班」！他1句提醒　上班族嗨炸：本來想離職了

百件二手潮Ｔ變身「2米浮雕巨作」　藝術家劉正堃首次個展登場

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

普發現金加碼！新東陽4國道服務區送萬元現金　連4週灑16萬

今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

今年「剩8天可上班」！他1句提醒　上班族嗨炸：本來想離職了

百件二手潮Ｔ變身「2米浮雕巨作」　藝術家劉正堃首次個展登場

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

江少慶轉戰統一獅　張育成力挺：他只是運氣沒那麼好

快訊／新北工安意外！工人「15F墜8F」頭部受創　送醫急救

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

【動物猩球】一群猴子爆走衝下坡　網友：像極黑色星期五搶購人潮

生活熱門新聞

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

3波變天！　下波冷空氣更強

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚：衣服我送的

更多熱門

相關新聞

開賣娃衣？UNIQLO急公告「台灣沒發行」

開賣娃衣？UNIQLO急公告「台灣沒發行」

日系品牌UNIQLO深受台人歡迎，經常推出實穿好物。不過，UNIQLO就在官方Threads帳號發出公告，提醒消費者，「有脆友貼UNIQLO出了類似PUFFTECH背心的娃衣，但是『UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品』。」

川普簽署國防法案　含援台最高10億美元

川普簽署國防法案　含援台最高10億美元

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

演算法背後的沉默交易　Meta治理失靈的結構性問題

演算法背後的沉默交易　Meta治理失靈的結構性問題

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

關鍵字：

冬天降溫冷氣團毛衣短袖背心變天台灣

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面