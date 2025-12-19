台中某醫院傳「2人做壞事」！警查出悲慘內幕　狼病人判刑4年6月

▲台中某醫院內傳出男病患對男病友性侵，法院判刑4年6月、監護3年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許權毅／台中報導

台中市南區某醫院收治A男與B男進行監護處分強制治療，結果A男竟然逼B男替自己用手和嘴解決性需求，甚至洗澡時再次要脅，若不從就打人，直到其他病友發現告訴護理師，事情才曝光。法院依刑法19條減刑，判處A男3罪合併4年6月刑期、監護處分3年。

檢警查，A男因為輕度智能障礙、有多次性相關、暴力行為被強制治療，B男因為轉入該院3樓病房，雙方進而認識。不料去年6月22日，A男在病房內逼迫B男替自己用手和嘴解決性需求，又以手壓住B男頭部，強制性交得逞。

隔2日，A男於B男洗澡時，又再度逼迫B男做類似行為，並且威脅若不從，就會出手毆打；A男犯案後2小時，又在病房內第三次威脅B男，該次則是猥褻得逞。

經病友間耳聞「2人在做壞事」，並且有病患將此事告訴值班護理師，院方才趕緊通報，並由警方介入調查，由檢方依法起訴A男。

法院認定，A男涉犯對心智缺陷之男子犯強制性交罪、強制猥褻合計3罪。考量A男之鑑定報告，足以認定A男犯案時均有辨識行為能力降低，依刑法第19條酌減其刑。

中院審酌，A男跟被害人均為病友關係，竟為滿足一己私慾，侵害被害人性自主權，雖坦承犯行，但未能與告訴人達成和解。又經查，A男過往有數次類似性相關侵犯、暴力行為，再犯率高，需藉由高度警戒法治單位，才可能增強其衝動控制力。

全案依法判處A男2個強制性交罪各3年6月、1個強制猥褻罪1年10月，合併應執行4年6月刑期，並命施以監護3年。