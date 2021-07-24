北市1萬多劑莫德納快過期　蔡炳坤：中央專案特別多

▲北市上萬劑莫德納快過期。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲昨表示北市有20萬劑疫苗將過期，但市府24日上午改稱剩下13.9萬劑疫苗，數量落差造成民眾困惑。副市長蔡炳坤24日下午強調，20萬劑疫苗是AZ加莫德納，疫苗本來就有進有出，所以每天剩餘量不一樣；對於中央說北市剩1萬多劑莫德納，蔡炳坤坦言比例稍微高，但原因是中央專案在台北特別多，強調北市早就發現此問題，且不斷提醒醫院一定要注意效期。

針對縣市疫苗剩餘量議題，蔡炳坤24日下午在北市防疫記者會上表示，這陣子北市所有在醫院的莫德納疫苗，主要都是中央專案，以及撥下來準備提供的第二劑接種，「疫苗在醫院，但帳務掛在市政府身上，而且這些疫苗我們也不能動它」，這是一個全國性的問題，昨天柯文哲提出有關莫德納疫苗效期問題，其實是一個預警。

根據指揮中心今公布莫德納疫苗數據，在7月29日至8月2日間到期者，全國有3416劑，台北佔782劑；8月2日到期者，全國1萬6422，北市佔3654劑；8月2日至8日6日間到期者，全國則有5萬414劑，北市佔7490劑。蔡炳坤表示，換句話說，這批疫苗全國有7萬多劑，北市的確佔了1萬多劑，比例稍微高。

但蔡炳坤解釋原因，是中央專案在台北特別多，相對快到期的數量就比較多，「這事情台北市早就看到了」，所以這段時間以來，北市不斷提醒醫院一定要注意效期，甚至到各醫院盤點，看到快到期的疫苗就收回，調撥到其他醫院，讓醫院可在有效期限內接種。

蔡炳坤說，因此昨天他才表示，北市開放18家醫院做莫德納第二劑接種特別門診，就是要服務第一至第三類人員、孕婦及機組人員使用，所以這件事的確是北市提出，中央才重視，接下來要更緊密合作，千萬別讓疫苗過期，這樣才能發揮疫苗作用。

對於指揮中心表示，未來地方疫苗快過期的話，將在到期前十天由中央收回，再安排給第七類對象接種；以及有議員批評柯文哲不釋出莫德納疫苗，卻匡列一堆專案接種，最後放到快過期等事。蔡炳坤回應，主要還是由中央在管理相關疫苗，地方不想讓疫苗過期，所以很積極收回、調整，讓疫苗發會效益。

▼台北市副市長蔡炳坤說明目前疫苗剩餘量問題。（圖／北市府提供）

蔡炳坤強調，昨天提到20萬劑疫苗屬剩餘量，為AZ疫苗加莫德納疫苗；疫苗有進有出，疫苗中央撥進來，北市就盡量施打，因此每天剩餘量不一樣，今天早上他上網去看，大概剩13萬多劑，現在看則為16萬多劑，原因就在，不斷有疫苗進來、不斷接種。

蔡炳坤重申，目前疫苗有中央撥到地方主要三個用途，第一，中央預約系統在接種；第二，中央專案；第三，AZ、莫德納第二劑接種。

蔡炳坤表示，為何北市疫苗覆蓋綠達38％、97萬多人接種，是因為北市一直追蹤了解疫苗情況，市長對於剩餘量，常提醒有疫苗就要打，別剩下來，再來就是提醒疫苗效期，所以同仁競競業業，讓每劑疫苗打在市民身上。