社會 社會焦點 保障人權

「中部豪宅一哥」超挖增賣停車位　一審判緩刑2年付公庫200萬

▲聯聚方瑞。（圖／民眾提供）

▲有「中台灣豪宅一哥」稱號的聯聚建設，涉嫌超挖地下室以增設並販售車位，台中地方法院今（19）日下午一審宣判，董座江韋侖因兩項共同犯行使業務登載不實文書罪，需繳交200萬給公庫。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

有「中台灣豪宅一哥」稱號的聯聚建設，因旗下台中七期「聯聚瑞安」及「理仁柏舍」建案，涉嫌超挖地下室以增設並販售車位，遭檢方以偽造文書罪起訴。台中地方法院今（19）日下午一審宣判，董座江韋侖因兩項共同犯行使業務登載不實文書罪，各判處有期徒刑6月及4月，合併應執行8個月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付200萬元。判決出爐後，聯聚建設僅簡短回應「尊重司法」。據了解，住戶已與建商私下達成和解，但聽聞判決內容仍有不滿，認為太過輕懲。

2022年有住戶向民代陳情，並召開記者會揭露聯聚違法超挖1.7萬立方公尺。檢方歷經兩年多偵辦，認定聯聚建設為超賣車位，在申請使用執照等文件上登載不實。今日判決除了負責人江韋侖，其餘8名營造、監造人員及工地主任等，也分別被判處2至5個月不等徒刑，均得易科罰金，部分獲緩刑宣告。

不過，有住戶認為，檢方僅起訴偽造文書罪，對於詐欺、廢棄物清理等罪嫌則不起訴，僅由市府都發局進行行政裁罰，力道不足。此外，對財力雄厚的建商而言，200萬元的公益金判決形同薄懲。此案也引發外界關注，即使是知名建案，其背後濫行超挖所衍生的廢土處理、環境影響等社會隱形成本，仍值得關注。

12/17 全台詐欺最新數據

ET快訊
史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

