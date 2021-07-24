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台南市疫苗施打率預計本週可達25％　特色接種站獲好評

▲台南目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖表示，台南施打能量充沛，目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。

▲台南目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說明，公費疫苗第三輪接種自7月23日展開，台南市23日接種人數更創下新高，單日有22566人接種。統計自第二輪7月16日至22日疫苗施打到7月23日為止，台南市已有97390人接種AZ疫苗。而自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打443140劑次，疫苗劑次涵蓋率23.7％，估計這週就可以達成總統設定的25％的目標。

▲台南目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖也報告，從年齡層分布來看，截至7月23日台南市65歲以上長者接種率為66.7％，50至64歲接種率26.9％，50歲以上接種率43.6％，重要的是18至49歲接種率也迅速拉升到13.05％，18歲以上整體接種率已達到27.4％。另孕婦莫德納疫苗施打截至23日已經達到2萬3千多劑次。

▲台南目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南市特色施打站推出後也廣獲好評，早上黃偉哲市長及許以霖局長也親自到「奇美博物館-都會公園施打站」視察施打首日狀況，民眾施打休息結束後更可以去都會公園散步、放鬆心情。另外在關廟山西宮接種站秩序也非常良好，民眾能夠在神明的見證、看顧下接種，也特別覺得有保佑。

▲台南目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，打疫苗雖然是一件單純的事情，但是現在各縣市挖空心思推動的特色施打站，也是台南市的強項。台南有許多特色景點、館舍以及宮廟，尤其台南是宮廟之都，未來將陸續開出在宮廟的施打站，讓民眾在神明的見證跟保佑下接種。

▲台南目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另有關本週台南市疫苗預約情況，許以霖報告台南7/23-7/29總計要接種10萬多人次，也提醒所有民眾依照預約到的時間、地點前往即可，不需特別提早去，避免在現場辛苦等待。但也請有預約到的民眾務必前往施打，才能夠提高疫苗的覆蓋率。

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