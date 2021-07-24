Delta病毒恐大幅降低疫苗效力！以色列發現：輝瑞保護力僅39%

▲以色列研究發現，輝瑞疫苗在防止染上Delta變種病毒的效能只有39%。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列是全球新冠疫苗接種率最高的國家之一，不過受到Delta變種病毒擴散的影響，近期以來感染人數激增，重症比率也不斷攀升。以色列衛生部公佈一項研究數據，指出輝瑞（BNT）疫苗雖在預防感染Delta病毒上僅只有39%的效力，不過在預防演變至重症或住院上，卻形成強而有力的後盾。

根據《彭博社》報導，以色列衛生部於當地時間22日發布一份研究報告，從今年6月20日至7月17日之間進行的研究中可以發現，輝瑞疫苗在預防住院的有效比率為88%、預防演變至重症則為91%，不過在防止染上Delta變種株的效力卻只有39%。

不過報導也指出，該份報告由於尚未公開參與實驗的人數，且針對已接種與未接種的人群進行的測試方法不同，因此統計數據可能存在偏差。以色列新冠應對專案小組主席兼研究員巴利瑟（Ran Balicer）表示，「近期以色列爆發的疫情皆集中在特定地區與人群，這代表以上分析恐怕無法考量所有因素。」

另外，以色列總理貝內特（Naftali Bennett）呼籲拒絕施打新冠疫苗的110萬人應儘速完成接種，同時該國政府禁止航班飛往感染率上升的國家，包括英國與賽普勒斯。

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