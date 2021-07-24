北市公布2確診者足跡　曾到訪內湖家樂福、上引水產

記者陳家祥／台北報導
台北市政府24日公布2明確診者疫調足跡，分別為案15613、案15634，分別到過家樂福內湖成功二店、台北漁市上引水產，已完成清消。2案感染源都還需要釐清。
案15613於 7月21日確診，為軟體公司業務，可能感染源尚待釐清，個案曾到過的家樂福內湖成功二店，7月22日已完成清消，7月23日停業1天。
案15634於 7月22日確診，為器材業務，可能感染源尚待釐清，個案曾到過的台北漁市上引水產，7月22日已完成清消，7月23日停業1天。
記者陳家祥／台北報導
台北市政府24日公布2明確診者疫調足跡，分別為案15613、案15634，分別到過家樂福內湖成功二店、台北漁市上引水產，已完成清消。2案感染源都還需要釐清。
案15613於 7月21日確診，為軟體公司業務，可能感染源尚待釐清，個案曾到過的家樂福內湖成功二店，7月22日已完成清消，7月23日停業1天。
案15634於 7月22日確診，為器材業務，可能感染源尚待釐清，個案曾到過的台北漁市上引水產，7月22日已完成清消，7月23日停業1天。
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