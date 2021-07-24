布蘭森、貝佐斯「上太空圓夢」　美航空總署：不算太空人

▲布蘭森11日成功飛上太空。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國維珍集團創辦人李察布蘭森（Richard Branson）與美國亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）先後圓夢，完成太空之旅，不過依照美國聯邦航空總署（FAA）最新的定義，兩人都不能算是「太空人」。

據BBC報導，FAA於本週二（20日）更新了「商業宇宙太空人之翼計畫」（Commercial Space Astronaut Wings Program）的內容，這是FAA對該計畫從2004年開始以來的第一次變化，當天貝佐斯也正好搭乘自家太空公司藍色起源飛船飛上太空。要獲得商業太空人的資格，必須要飛到地球大氣層與太空的分界「卡門線（Karman Line，約80公里）」，布蘭森和貝佐斯都有達到這項要求。

▲貝佐斯搭乘自家太空公司藍色起源的火箭成功升空。（圖／路透）

不過除了高度之外，FAA表示，必須證明飛行活動對於公共安全至關重要，或對人類的太空飛航安全有所貢獻，且這項標準由FAA官員判斷。這意味著布蘭森和貝佐斯在美國官方眼裡，都不算是太空人。

FAA在一份聲明中表示，更新內容是為了讓商業宇宙太空人之翼計畫更符合他們在商業太空飛行中，保護公共安全的作用。