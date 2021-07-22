剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

▲貝佐斯（Jeff Bezos）回到地球後立刻失言。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

亞馬遜集團創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）於20日上午乘坐藍源公司（Blue Origin）的新雪帕德號火箭（New Shepard）順利完成11分鐘的太空之旅，然而，返回地球後貝佐斯即在記者會直播中表示，感謝亞馬遜每一位員工與顧客「幫他付錢」。根據富比士統計，貝佐斯目前擁有2056億美元身家，位居世界首富。

綜合美國MSNBC專欄、英國《天空新聞》報導，貝佐斯20日返回地球後在記者會上說，「我想感謝亞馬遜的每一位員工與每一位客戶，因為這一切都是你們付的錢，說真的，對於亞馬遜所有客戶和全體員工，我由衷地感謝你們，非常感謝。」雖然現場觀眾一笑置之，但這番言論迅速地讓貝佐斯在網路上被大力抨擊。

"I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for all this," Jeff Bezos says on the Blue Origin flight. pic.twitter.com/uTeJhtPLwI — MSNBC (@MSNBC) July 20, 2021

事實上，先前亞馬遜就不斷傳出計時員工的待遇糟糕，除了利用機器人演算法監控約聘司機與倉儲員工，強迫他們在危險的工作環境、緊迫的班表時間內工作，以致輪班員工指控他們只能在水瓶和袋子裡上大小號，還曾傳出公司非法打壓員工組建工會的權利。雖然，貝佐斯先前出面否認稱，這些報導是不正確的，但這些計時人員在疫情爆發前，年流動率高達150%，令人震驚。

紐約州眾議員Alexandria Ocasio-Cortez推文說，「是的，亞馬遜員工確實幫他付了錢，他們工資更低、工會分裂、工作環境瘋狂而不人道，疫情期間送貨司機甚至沒有醫療保險，亞馬遜的客戶也正在為此付出代價，因為亞馬遜濫用自己的市場力量傷害小型企業。」喜劇演員Trevor Noah在脫口秀中揶揄，貝佐斯在太空待了5分鐘，相當於亞馬遜倉儲人員一天工作16小時所能得到的休息時間。

▲貝佐斯乘坐火箭「新雪帕德號」成功登上太空。（圖／路透）

麻州參議員Elizabeth Warren則指責貝佐斯鑽漏洞避稅，「貝佐斯忘記感謝所有辛勤工作的美國人，因為他們繳納稅款，讓個國家繼續運轉，而他和亞馬遜卻一毛錢都沒付，我正在推動3項稅法的修正案，讓億萬富翁與大型企業能支付公平的稅額。」此前，非營利調查機構ProPublica公布報告稱，貝佐斯於2007年與2011年沒有繳交任何所得稅。

眾議員Earl Blumenauer則呼籲政府對太空旅行徵稅，因為一般民眾搭飛機也會繳稅以抵消造成的環境污染，「對於富人來說，太空旅行不應該是免稅的假期，飛入太空的億萬富翁沒有產生任何科學價值，也應該繳稅，甚至得繳得更多。」

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