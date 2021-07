剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

▲貝佐斯(Jeff Bezos)回到地球後立刻失言。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

亞馬遜集團創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)於20日上午乘坐藍源公司(Blue Origin)的新雪帕德號火箭(New Shepard)順利完成11分鐘的太空之旅,然而,返回地球後貝佐斯即在記者會直播中表示,感謝亞馬遜每一位員工與顧客「幫他付錢」。根據富比士統計,貝佐斯目前擁有2056億美元身家,位居世界首富。

綜合美國MSNBC專欄、英國《天空新聞》報導,貝佐斯20日返回地球後在記者會上說,「我想感謝亞馬遜的每一位員工與每一位客戶,因為這一切都是你們付的錢,說真的,對於亞馬遜所有客戶和全體員工,我由衷地感謝你們,非常感謝。」雖然現場觀眾一笑置之,但這番言論迅速地讓貝佐斯在網路上被大力抨擊。

"I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for all this," Jeff Bezos says on the Blue Origin flight. pic.twitter.com/uTeJhtPLwI